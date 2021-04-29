Oscar kazanan Anthony Hopkins'in Akademi'den veto yediği ortaya çıktı

Oyunculuk dalında Oscar kazanan en yaşlı oyuncu olarak Oscar tarihine geçen Anthony Hopkins'in, tören öncesi Akademi'den bir ricası olduğu ancak veto yediği öğrenildi.

Pazartesi sabaha karşı açıklanan 93. Oscar Ödülleri'nde Anthony Hopkins, The Father filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Ancak bu yıl, En İyi Film Ödülü daha önce açıklanıp, en sona oyunculuk ödülleri bırakıldığı için, törende en son anons edilen ödül Hopkins'in oldu ve Oscar yayını anonsla birlikte sona erdi.

83 yaşındaki Hopkins, Los Angeles'ta yapılan törene katılmamıştı. Dolayısıyla Oscar gecesi Galler'de yaşayan Hopkins teşekkür konuşması yapmadan yayın bitirildi. Garip kapanış, pek çok Oscar takipçisi tarafından yadırgandı. Şimdi, işin aslı ortaya çıktı.

AKADEMİ TEKLİFİ REDDETTİ

Hopkins, En İyi Erkek Oyuncu kategorisini kazanması halinde Zoom üzerinden katılım sağlama teklifinde bulundu ancak Akademi bu planı reddetti. Hopkins'in IndieWire'a konuşan temsilcileri, "Aktörün Dublin veya Londra'daki merkezlere seyahat etme arzusu olmadığını" söyledi ve "Zoom yapmasına izin verilmesi için ricacı oldu." Akademi hayır deyince Hopkins töreni izlemeden uyudu ve ertesi sabah uyandığında ödülü kazandığını öğrenince kabul konuşmasını yaptı.

UZAKTAN KATILMA MERKEZLERİ KURULMUŞTU

Oscar yetkilileri, tören öncesinde, bu yıl martta, etkinliğe katılmak için seyahat edemeyecek adayların Zoom'la katılım seçeneği bulunmayacağını açıklamıştı.

Bu kural daha sonra, bazı adayların uzaktan katılımına imkan sağlamak için Londra ve Paris gibi yerlerde kurulan "merkezlerle" esnetilmişti.

Söz konusu düzenleme sayesinde Florian Zeller, yine The Father filmi için En İyi Uyarlama Senaryo Oscar Ödülü'nü Paris'te alabildi.

New York Times muhabiri Kyle Buchanan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hopkins yerine Olivia Colman'ın ödülü almaya hazır olduğu ancak kendisine ödülün emanet edilmediği söylentisinin doğru olmadığını söyledi. Geleneksel olarak ödülün, kazananın bir yakınına verilmediğini, ödülü anons eden kişide kaldığını belirtti.

Buchanan, ancak Chadwick Boseman'ın ölümünden sonra zaferi için bir tür istisna olabileceğini ancak ödül kendisine verilmediği için bunun da olamadığını anlattı.

Hopkins, oyunculuk dalında Oscar kazanan en yaşlı oyuncu olarak Oscar tarihine geçti.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.