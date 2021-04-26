DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?
Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Oscar adayı 'Quo Vadis, Aida?' oyuncularından Orucevic: Kazanmamızı temenni ediyorum

93. Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' kategorisinde yarışan TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' filminin oyuncularından Orucevic, bütün kalbiyle Oscar'ı kazanmalarını temenni ettiğini söyledi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
26.04.2021 02:36:09
Oscar adayı 'Quo Vadis, Aida?' oyuncularından Orucevic: Kazanmamızı temenni ediyorum

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995'ye yaşanan soykırımı anlatan "Quo Vadis, Aida?"da bir Sırp askerini canlandıran Sasa Orucevic, basına yaptığı açıklamada, filmin büyük başarı yakalayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Filmi çekerken ne kadar ciddi bir konuyu ele aldıklarını hissettiğini ifade eden Orucevic, "Yönetmen Jasmilla Zbanic de ne istediğini bilen bir yönetmendi. Oscar'ı kazanmak bir filmin en büyük hayalidir. Bizim de buna çok yakın olduğumuzu hissediyorum." dedi.

Savaş konusunun Bosna Hersek'te kapanmayan bir yara olduğunu söyleyen Orucevic, "Srebrenitsa'da soykırımın yapıldığı bir gerçektir. Böyle bir gerçekliği oynamak hem zor hem de büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Orucevic, filmin Srebrenitsa'da yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattığına işaret ederek, filme kayıtsız kalabilmenin imkansız olduğunu vurguladı.

<iframe width="791" height="445" src="https://www.youtube.com/embed/ErLD8P4VUjY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Srebrenitsa'da yapılanların bilinmesi gerektiğinin altını çizen Orucevic, "Tüm kalbimle Oscar'ı kazanmamızı temenni ediyorum ve umarım bu ödül Srebrenitsa'ya olan bakış açısını da değiştirir. Geldiğimiz bu nokta ülkede böyle hassas konuları işlemekte ikilemde kalan diğer film sevdalılarına da cesaret olsun." diye konuştu.

Dünya prömiyerini 2020'nin eylül ayında Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan "Quo Vadis, Aida?" filmi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalı'nın öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş