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'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un hasılatı 1,05 milyar dolara ulaştı

Sony ve Disney ortak yapımı olan Spider-Man/Örümcek Adam serisinin son filmi 'Eve Dönüş Yok', küresel çapta gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat elde eden ilk pandemi dönemi filmi oldu.

53 Dakika Önce
2021-12-27 10:12:09
'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un hasılatı 1,05 milyar dolara ulaştı

Dünya genelinde yaklaşık 905 milyon dolar hasılat yapan Çin yapımı "Changjin Gölü'ndeki Savaş" filmini geride bırakan "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" filmi, 2021'in en çok hasılat yapan filmi unvanını da elde etti. Türk Telekom

Medya veri analiz şirketi Comscore'a göre, 1 milyar doların üstünde hasılat yapan son film 2019 yılında vizyona giren "Yıldız Savaşları: Skywalker'ın Yükselişi" idi.

Salgının ikinci yıl dönümü yaklaşırken, hiçbir Hollywood yapımı bu seviye bir hasılatı geçemedi.

Hafta sonunun ardından Marvel Sinematik Evreni filmi "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"un hasılatı 1,05 milyar dolara ulaştı.

Box Office Türkiye verilerine göre Türkiye'de 17 Aralık'ta vizyona giren film, toplamda 1 milyon 327 bin 674 kişi tarafından izlendi ve 33,5 milyon TL hasılat elde etti.

Öte yandan Sony ve Disney ortak yapımı film dünyanın en büyük sinema pazarı olan Çin'de henüz gösterime girmedi.

Comscore verilerine göre, 2019 yılında vizyona giren "Örümcek Adam: Evden Uzakta" filmi, gişe hasılatında 1 milyar dolar seviyesinin üstüne çıkan ilk Örümcek Adam filmi olmuştu.

Bu film aynı zamanda elde ettiği 1,132 milyar dolarlık gelirle, Örümcek Adam filmleri arasında en yüksek hasılat elde eden film olarak da kayıtlara geçti.

"Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" filmi öncesinde ise James Bond filmi "No Time to Die" 774 milyon dolar hasılat ile hem pandeminin hem de 2021'in hasılat rekortmeni ünvanını elinde tutuyordu.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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