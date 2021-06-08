Orkun Ün: 'Asıl sen iflah olmazsın Petekkaya... Bu kaçıncı...'

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Kanal 8’de düzenlenen yarışma nedeniyle Ilıcalı’ya ‘ahlak yoksunu’ diyen Erkan Petekkaya hakkında Televizyon yazarı Orkun Ün, 'Asıl sen iflah olmazsın Petekkaya' başlıklı yazısında sert eleştiri yaptı

Tam diyordum ki;

Bu Erkan Petekkaya hayatını düzene soktu.

Adamın son dizisindeki performansı da iyi.

Sesi de güzelmiş fena türkü söylemiyor.

Aile hayatı desen o da iyi gidiyor.

Tam çok üstüne gittik diyordum ki...

Yine yaptı yapacağını.

TV8'de bir ödül gecesi düzenlendi.

Ödül alan isimlerden biri de Kerimcan Durmaz'dı.

Bunu gören Erkan Petekkaya öyle ağır bir mesaj paylaştı ki...

“Sizler utanmazsınız, iflah olmazsınız, kötüsünüz... Ahlak yoksunusun Acun Ilıcalı” dedi.

Devamındaysa ağza alınmayacak ve muhtemelen Ilıcalı'nın daha önce kimse tarafından işitmediği hakaretler etti.

Peki Erkan Petekkaya...

Oynadığın diziyle herhalde anlaşman bitmek üzere... Aksi olsaydı aynı mesajı paylaşacak mıydın?

Yeni sezonda aynı kanalda başka bir dizi projesine imza atsaydın... Aynı hakaretleri edecek miydin?

Ya da diyelim, o törende sen de ödül alanlardan biri oldun. Ne yapacaktın? Katılmam mı diyecektin?

Peki sevgili Petekkaya...

Bu kaçıncı vukuatın senin?

Daha önce çalıştığın oyuncu arkadaşlarına sette çile çektirdin.

Sete sarhoş gittin, seti ertelettin.

Ben şahidim. Gazetecilere telefon açıp küfür ettin.

Sonra özürler, ben değiştim demeler falan...

Üstelik yazdığı hakaret dolu mesajı sildi Petekkaya. Sildi ve sonra özür diledi yine!

Ama “Acun'dan değil, insanlardan özür diliyorum” dedi.

Özrü kabahatinden beter, işte tam olarak budur!

Kerimcan'ı sevmeyebilirsin

Kerimcan'ı şarkıcı olarak görmeyebilirsin. (Ben de görmüyorum)

‘Kerimcan ve ödül ne alaka yahu' diyebilirsin. (Ben de diyorum)

Ama hakaret edemezsin.

Etmemelisin.

Bir de şu açıdan bak...

Sana defalarca şans verdi bu halk... Bırak Kerimcan'a da bir şans verilsin. Ne olur yani.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.