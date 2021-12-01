Ölümün Kıyısında film konusu nedir? Ölümün Kıyısında filmi oyuncuları

Şu saatlerde internette en çok arananlara arasına giren Ölümün Kıyısında filmi oldu. Peki, kullanıcıların en çok aradığı Ölümün Kıyısında film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte soruların cevabı…

Ekranlara yeniden gelen Ölümün Kıyısında filmi internet kullanıcıları arasında şu sıralarda en çok arananlar arasına girdi.

Peki, Ölümün Kıyısında film konusu nedir? İşte Ölümün Kıyısında filmi detayları…

Filmin yönetmenliğini Mike Burns üstlenirken Bruce Willis, Jaime King, Michael Sirow gibi popüler isimler de başrolü üstleniyor.

FİLMİ KONUSU

Bir polis memurunun işlediği suça tanık olan Fotoğrafçı lan Shannon (Jaime King) o anları fotoğraflar. Olay yerinden kaçarken başka bir emekli polis olan Jack Harris (Bruce Willis) ile karşılaşır

Ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ OYUNCULARI

Jamie King - Shannon Mathers

Bruce Willis - Jack Harris

Lala Kent - Billie Jean

Kelly Greyson - Pam

Tyler Jon OLSON - Tom

Michael Sirow - Hank Rivers

Megan Leonard - Joanna Kern

Oliver Trevena - Dövmeci Adam

Kayla Eva - Haber Sunucusu

Keagan Lasater - Pete

Adam Huel Potter - Federal Ajanı

Mike Burns - Frank

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.