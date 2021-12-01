Ölümün Kıyısında film konusu nedir? Ölümün Kıyısında filmi oyuncuları
Şu saatlerde internette en çok arananlara arasına giren Ölümün Kıyısında filmi oldu. Peki, kullanıcıların en çok aradığı Ölümün Kıyısında film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte soruların cevabı…
2021-12-01 22:31:56
Ekranlara yeniden gelen Ölümün Kıyısında filmi internet kullanıcıları arasında şu sıralarda en çok arananlar arasına girdi.
Peki, Ölümün Kıyısında film konusu nedir? İşte Ölümün Kıyısında filmi detayları…
Filmin yönetmenliğini Mike Burns üstlenirken Bruce Willis, Jaime King, Michael Sirow gibi popüler isimler de başrolü üstleniyor.
FİLMİ KONUSU
Bir polis memurunun işlediği suça tanık olan Fotoğrafçı lan Shannon (Jaime King) o anları fotoğraflar. Olay yerinden kaçarken başka bir emekli polis olan Jack Harris (Bruce Willis) ile karşılaşır
Ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.
ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİ OYUNCULARI
Jamie King - Shannon Mathers
Bruce Willis - Jack Harris
Lala Kent - Billie Jean
Kelly Greyson - Pam
Tyler Jon OLSON - Tom
Michael Sirow - Hank Rivers
Megan Leonard - Joanna Kern
Oliver Trevena - Dövmeci Adam
Kayla Eva - Haber Sunucusu
Keagan Lasater - Pete
Adam Huel Potter - Federal Ajanı
Mike Burns - Frank
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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