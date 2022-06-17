Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi oyuncuları | Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncuları kimler? EDHO ekibi Ben Bu Cihana Sığmazam'a mı dahil edilecek?

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi oyuncuları | Oktay Kaynarca, yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için ilk fotoğrafı yayınladı. Kaynarca, yönetmen ve sürpriz oyuncunun olduğu fotoğraf kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Peki ama Pelin Akil'de kadroya dahil olacak mı? EDHO ekibinden kimler olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncuları kimler? EDHO ekibi Ben Bu Cihana Sığmazam'a mı dahil edilecek? İşte merak edilen detaylar...

Oktay Kaynarca, yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için ilk fotoğrafı yayınladı. Kaynarca, yönetmen ve sürpriz oyuncunun olduğu fotoğraf kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Peki ama Pelin Akil'de kadroya dahil olacak mı? EDHO ekibinden kimler olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncuları kimler? EDHO ekibi Ben Bu Cihana Sığmazam'a mı dahil edilecek? İşte merak edilen detaylar...

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi oyuncuları

Yapımcı ve başrol olarak diziye dahil olan Oktay Kaynarca, sürpriz bir isimle EDHO sevenlerini heyecanlandırdı. Daha önce EDHO ve Sadakatsiz'de rol alan ünlü oyuncu Eren Vurdem Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil olacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncuları kimler?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin şu an için iki net oyuncusu mevcut. Dizide başrol olarak Oktay Kaynarca ve Eren Vurdem yer alıyor.

EDHO oyuncularından Savaş Özdemir'in ve Pelin Akil'in de isimleri yer alsa da henüz net bir açıklama gelmedi. .