Oğlum dizisinin konusu ne? Oğlum dizisinde kimler rol alıyor?

Show TV ekranlarında yayınlanması merakla beklenen dizisi Oğlum, bu akşam yeni bölümüyle yayın hayatına başladı. Proje ve senaryo tasarımı Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olan Oğlum dizisinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Oğlum dizisinin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Zengin oyuncu kadrosuyla ilk tanıtımı yayınladığından beri gündemden düşmeyen Oğlum dizisi birçok kişinin gündeminde bulunuyor. Ay Yapım imzasıyla Show TV ekranlarında başlayan dizi merak uyandırmaya devam ediyor. İşte merak edilen diziyle ilgili detaylar…

Oğlum dizisinin konusu ne?

Yeni işe başlayan Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır. Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar. Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar. Bu haberden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Oğlum dizisinde kimler rol alıyor?

Songül Öden,

Kubilay Aka,

Nihal Yalçın,

Feyyaz Duman,

Canan Ergüder,

Serhat Teoman,

Emir Kaan Özkan,

Ali Seçkiner Alıcı,

Metehan Parıltı.

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