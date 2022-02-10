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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Oğlum dizisi oyuncu kadrosu | Oğlum dizisinin konusu ne? Oğlum 1. bölümde neler oldu?

Oğlum dizisi oyuncu kadrosu | Oğlum dizisinin konusu ne? Oğlum 1. bölümde neler oldu?

Oğlum dizisi oyuncu kadrosu | Oğlum dizisinin konusu ne? Oğlum dizisi konusuyla ilk gün izleyiciyi ekran başına kitlemeyi başardı. İki küçük çocuğun ailesinin acı bir günde yollarının kesişmesi yürekleri dağlasa da film izleyici tarafından güzel olarak adlandırıldı. Peki ama Oğlum dizisinde başka neler oluyor? Oğlum dizisinin özeti ve son bölümü...

31 Dakika Önce
2022-02-10 14:21:15
Oğlum dizisi oyuncu kadrosu | Oğlum dizisinin konusu ne? Oğlum 1. bölümde neler oldu?

Oğlum dizisi oyuncu kadrosu | Oğlum dizisinin konusu ne? Oğlum dizisi konusuyla ilk gün izleyiciyi ekran başına kitlemeyi başardı. İki küçük çocuğun ailesinin acı bir günde yollarının kesişmesi yürekleri dağlasa da film izleyici tarafından güzel olarak adlandırıldı. Peki ama Oğlum dizisinde başka neler oluyor? Oğlum dizisinin özeti ve son bölümü...

Oğlum dizisi oyuncu kadrosu

Timur Acar, Songül Öden, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Metehan Parıltı, Emir Kaan Özkan, Kubilay Aka, Ali Seçkiner Alıcı gibi isimler yer alıyor.

Oğlum dizisi konusu

İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile'de yaşar.

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır… Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

Oğlum dizisi 1.bölüm özeti ve 1. bölüm linki

Oğlum 1. Bölümünde; İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile'de yaşar. Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır… Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder, ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar… Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar… Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

Oğlum dizisinin 1.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ... .

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