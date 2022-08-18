Oğlum Dizisi Konusu Nedir? Oğlum Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Oğlum dizisi oyuncuları kimler? Oğlum dizisinde ne anlatılıyor? Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Oğlum dizisi, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Dizi oyuncu kadrosu ve konusu ile arama motorunda en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Sizler için Oğlum dizisi hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte detaylar...

Oğlum Dizisi Konusu

Oğlum Dizisi konusu ne? Show TV ekranlarının sevilen dizilerinde Oğlum dizisi ilk bölümden itibaren seyirciyi ekrana kitlemeyi başardı. Oğlum dizisinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Bu dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta, dizinin proje ve senaryo tasarımı Ahmet Katıksız'a aittir. Oğlum dizisinde Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile'de yaşayan kendi hallerinde bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saatini unutur. Oğlu Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar. Melike ve İlyas çifti telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı ararlar. Fakat acı bir olay yaşandığının haberini alırlar. Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Oğlum Dizisi Oyuncu Kadrosu