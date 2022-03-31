Oğlum 8. bölüm tek parça izle | Show TV Oğlum yeni bölüm (8. bölüm) full HD izle | Youtube Oğlum 8. bölüm izle

Oğlum 8. bölüm tek parça izle | Sevilen dizi Oğlum'un yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Peki ama Oğlum'un son bölümünde neler oldu? Melike oğlu için adalet arayışına girdi. İşte merak edilen dizinin yeni bölümü olan 8. bölüm özeti ve linki...

Sevilen dizi Oğlum'un yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Peki ama Oğlum'un son bölümünde neler oldu? Melike oğlu için adalet arayışına girdi. İşte merak edilen dizinin yeni bölümü olan 8. bölüm özeti ve linki...

Oğlum 8. bölüm tek parça izle

Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Oğlum dizisinin 8. bölümünü izlemek için linke tıklayınız. OĞLUM DİZİSİ 8. BÖLÜM LİNKİ...

Oğlum 8. bölüm özeti

Melike bir yandan afişlerle oğlu için adalet ararken diğer yandan Ceren'in bir derdi olduğunu anlar ve meselenin ne olduğunun peşine düşer. Bu sırada Ceren'in okulda uğradığı akran zorbalığı devam etmektedir. Afişlerin etkisi sürerken Zeynep, oğlunun güvenini kazanmak için her yolu dener. Tuğrul ise artan sosyal baskısından kurtulmanın yolunu ararken Canan'ın tavsiyesini hayata geçirmeye karar verir. Bu tavsiye Demet ve Efe'nin bağına zarar vermek üzere iken Zeynep'in oğlu ile bir güven bağı kurması, olayın aydınlatılması için giderek daha önemli hale gelir.

Youtube Oğlum 8. bölüm izle

Oğlum dizisinin 8. bölümü youtube üzerinden yayınlanmadı. Diziyi izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız. .