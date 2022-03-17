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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Oğlum 6. bölüm tek parça izle | Show TV Oğlum dizisi yeni bölüm izle | Oğlum son bölümde neler oldu?

Oğlum 6. bölüm tek parça izle | Show TV Oğlum dizisi yeni bölüm izle | Oğlum son bölümde neler oldu?

Oğlum 6. bölüm tek parça izle | Show TV'nin ilk günden bu yana sevilerek takip edilen Oğlum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Oldukça duygusal ilerleyen dizinin son bölümü merak konusu oldu. Peki ama Oğlum dizisinin son bölümünde neler oldu? Oğlum 6. bölüm ful Hd tek parça linki ve özeti...

2 Saat Önce
2022-03-17 21:27:06
Oğlum 6. bölüm tek parça izle | Show TV Oğlum dizisi yeni bölüm izle | Oğlum son bölümde neler oldu?

Show TV'nin ilk günden bu yana sevilerek takip edilen Oğlum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Oldukça duygusal ilerleyen dizinin son bölümü merak konusu oldu. Peki ama Oğlum dizisinin son bölümünde neler oldu? Oğlum 6. bölüm ful Hd tek parça linki ve özeti...

Oğlum 6. bölüm tek parça izle

Show TV dizisi olan Oğlum'un son bölümü olan 6. bölümünü izlemek için linke tıklayın. OĞLUM 6. BÖLÜM LİNKİ...

Oğlum 6. bölüm özeti

Zeynep ve Melike'nin yüz yüze gelmesinin gerilimi sürerken Efe'nin akıl sağlığına karar veren heyet sonuçlanır. Karar, İlyas ve Melike tarafından sevinçle karşılansa da heyet esnasında olan bir hadisenin Tuğrul'un avukatı Nedim tarafından öğrenilmesi olayların seyrini tamamen değiştirir. Bu büyük değişiklikten sonra iki aile için de hiçbir şey kolay olmayacaktır…

Oğlum dizisi Bulut'u Kubilay Aka rolünü anlattı

Kubilay Aka Oğlum dizisinde canlandırdığı Bulut rolü için; "Bulut, çok tanımadığım bir karakterdi; onunla yolda tanıştık diyebilirim. Bulut aslında Zeynep'in küçük kardeşi fakat ablasına ağabeylik yapmaya çalışıyor. İyi bir kardeş olmak, iyi bir evlat, iyi bir insan olmak istiyor; insanların da bunu böyle görmesini istiyor. Ayrıca çok cesur, zeki, merhametli. Bence esip gürlediği zaman bile gözlerinden merhameti okunan bir adam." sözlerini kullandı. .

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