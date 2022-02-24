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Oğlum 3. bölüm tek parça izle | Oğlum dizisinin son bölümü (3.bölüm) full HD

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Oğlum 3. bölüm tek parça izle | Oğlum dizisinin son bölümü (3.bölüm) full HD

Oğlum 3. bölüm tek parça izle | Oğlum dizisinin son bölümü yayınlandı. İlk bölümünden bu yana duygusal sahneleri ve izleyiciden bir parça taşımasıyla, beğenilen dizinin yeni bölümünde neler oldu? Oğlum 3. bölüm full HD izle...

2 Saat Önce
2022-02-24 20:59:15
Oğlum 3. bölüm tek parça izle | Oğlum dizisinin son bölümü (3.bölüm) full HD

Oğlum dizisinin son bölümü yayınlandı. İlk bölümünden bu yana duygusal sahneleri ve izleyiciden bir parça taşımasıyla, beğenilen dizinin yeni bölümünde neler oldu? Oğlum 3. bölüm full HD izle...

Oğlum 3. bölüm tek parça izle

Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarından sonra oldukça korkmuş haldedir. Efe, Demet'le görüşmek istemez ve ifadesini değiştirir. Demet, Efe'nin İlyas ile karşılaşmasının korkusuyla yalan söylediğini düşünür. Ancak Tuğrul'un avukatı Nedim, Efe'nin ifadesinde yaptığı değişikliği aile ile paylaşır.

Tuğrul basının gücünü kullanarak işlerini ve imajlarını düzeltmeyi planlar, Zeynep'e bunun oğlunun iyiliği için olduğunu söyler. Zeynep ve Tuğrul kameraların karşısına geçer ancak işler Tuğrul'un planladığı şekilde olmayacaktır…

Tüm bunlar yaşanırken Kaan'ın yokluğu ile yaşamayı öğrenmeye çalıştıkları sırada kızlarını ihmal ettiklerini fark etmeyen Melike ve İlyas çifti Ceren'in eve gelmemesi üzerine tekrar sarsılırlar…

Oğlum dizisinin yeni bölümünü izlemek için linke tıklayın. OĞLUM 3.BÖLÜM TEK PARÇA LİNKİ... .

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