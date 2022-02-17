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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Oğlum 2. bölüm tek parça izle | Oğlum yeni bölüm (2.bölüm) full HD

Oğlum 2. bölüm tek parça izle | Oğlum yeni bölüm (2.bölüm) full HD

Oğlum 2. bölüm tek parça izle | Oğlum dizisinin 2. bölümü yayınlandı. İlk bölümüyle izleyiciyi ekranları başına kitleyen dizinin ikinci bölümü de oldukça heyecanlıydı. Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı? İşte merak edilen yapım Oğlum 2. bölüm özeti ve linki...

45 Dakika Önce
2022-02-17 15:33:06
Oğlum 2. bölüm tek parça izle | Oğlum yeni bölüm (2.bölüm) full HD

Oğlum dizisinin 2. bölümü yayınlandı. İlk bölümüyle izleyiciyi ekranları başına kitleyen dizinin ikinci bölümü de oldukça heyecanlıydı. Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı?

Oğlum 2. bölüm tek parça izle

Efe itirafından sonra; acı olayın yaşandığı sırada üzerinde bulunan gömleğin dolabında olduğunu söyler. Zeynep ile eve giden polisler kapıda Tuğrul ile karşılaşır. Her yeri ararlar ama Efe'nin bahsettiği gömlek hiçbir yerde yoktur. Polisler gittikten sonra Tuğrul gömleği bulduğunu Zeynep'e söyler ve yok etmeyi teklif eder. Zeynep gömleği Tuğrul'dan alır ve büyük bir vicdan muhakemesinin içine hapsolur… Gerçekten Tuğrul'u dinleyip gömleği yok mu etmelidir yoksa polise teslim mi etmelidir? Bu sırada Melike ve İlyas oğulları Kaan'ın yokluğunun acısıyla baş etmeye çalışmaktadır. İlyas, yaşanan acı olay ile ilgili bir şüpheli olduğunu öğrenir fakat şüphelinin kimliği hakkında bilgi sahibi değildir. Ancak İlyas kararlıdır, oğluna bu kötülüğü yapanın cezasını kendi elleriyle verecektir…

Oğlum dizisinin son bölümü olan 2.bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Oğlum dizisi hakkında

Oğlum, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı aile ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. .

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