Oğlum 14. bölüm izle | Oğlum son bölüm izle YouTube tek parça | Show Tv Oğlum yeni bölüm full izle

Oğlum 14. bölüm izle | Sevilen dizi Oğlum'un yeni bölümünde Tuğrul İlyasların elinden kurtuluyor. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Youtube Oğlum izle | Oğlum son bölüm izle YouTube tek parça...

Sevilen dizi Oğlum'un yeni bölümünde Tuğrul İlyasların elinden kurtuluyor. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Youtube Oğlum izle | Oğlum son bölüm izle YouTube tek parça...

Oğlum 14. bölüm izle

Show Tv ekranlarında yayınlanan Oğlum dizisinin yeni bölümü olan 14. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Oğlum yeni bölüm izle

İlyasların elinden kurtulan Tuğrul, Zeynep ve Efe'nin gitmemesi için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Tüm bunlar olurken, Melike'nin Tuğrul'un gitmesine izin verdiğini öğrenen İlyas, Tuğrul'un soluğu karakolda alacağını düşünür. Ceren'in geleceği artık Tuğrul'un iki dudağının arasındadır. Demet ise Melahat'ın olayın aydınlatılmasında kilit bir rolü olduğunun farkındadır. Onu ikna ederek olay yerine götürür. Melahat'ın çözülmesi ile parçaları birleştiren Demet, duydukları karşısında neye uğradığını şaşırır. Artık katilin kim olduğu bir gizem değildir.