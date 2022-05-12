Oğlum 13. bölüm izle tek parça Show Tv | Oğlum dizisi son bölüm (13.bölüm) full HD izle | Oğlum yeni bölüm youtubeda izle

Oğlum 13. bölüm izle tek parça Show Tv | Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanmayan diziler arasında Oğlum diziside yer alıyordu. Dizinin son bölümü merakla bekleniyor. TV ekranlarında izleyemeyenler youtubeda yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki ama Oğlum dizisinin yeni bölümü olan 13. bölümünde neler yaşandı? Oğlum 13. bölüm tek parça full HD izle...

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanmayan diziler arasında Oğlum diziside yer alıyordu. Dizinin son bölümü merakla bekleniyor. TV ekranlarında izleyemeyenler youtubeda yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki ama Oğlum dizisinin yeni bölümü olan 13. bölümünde neler yaşandı? Oğlum 13. bölüm tek parça full HD izle...

Oğlum 13. bölüm izle tek parça Show Tv

Show Tv'nin sevilen dizisi Oğlum'un yeni bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Oğlum dizisi 13. bölüm özeti

Melike ve İlyas, kızları Ceren'in hamlesi ile büyük bir vicdan muhasebesinin içine düşerler. Bu sırada Tuğrul'un kaybolması olayında İlyas'ın parmağı olabileceğini düşünen Sedat, ipuçlarının peşine düşer. Artık herkes için çember giderek daralmaktadır. Zeynep ise yaşanılan olaylardan sonra Efe'nin bu ortamdan uzaklaşmasının onun için daha iyi olacağını düşünür ve Şile'den taşınmaya karar verir. Zeynep'in Şile'den gidişini durduran olaylar zinciri ise hikayenin seyrini tamamen değiştirecektir.

Oğlum geçen hafta neden yoktu?

Sevilen dizi Oğlum'un 13. bölümü geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle verilmedi. 1 haftalık bayram tatilinin ardından dizi kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu.