Nurseli İdiz yıllar sonra itiraf etti: 'Şöhreti beceremedim'

Birçok projede boy göstermiş olan Nurseli İdiz, YouTube'da ekrana getirilen Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Kariyerinden özel hayatına çarpıcı açıklamalarda bulunan İdiz, 'Maddi olarak şöhreti beceremedim. Bir takım yanlışlıklar yaparak elimdeki her şeyi kaybettim. Sonra bende ruhsa sıkıntılar başladı. Bu şöhretin bedeli değil. Kendi piyasaya karşı güçlü duramamanızın bedeli. Biz televizyonun ilk kurbanlarıydık. Şimdi gençler akıllı. Yatırım yapıyorlar, paralarını dikkatli kullanıyorlar.' ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programının bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Nurseli İdiz oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Nurseli İdiz, maddi olarak zor bir süreç geçirdiğini ifade ederken yaşadıklarını tek tek anlattı.

'AMCAM VE DEDEM YEMEK YERKEN ÖLDÜ'

İdiz, şunları söyledi: 'Hep balıketliydim. Bizim aile çok kilolu. Biz Rumeliliyiz, çok iyi yemek yaparız, çok yeriz. Benim dedem, amcam falan hep yemek yerken öldüler. Dedem hanım göbeği yerken tatlı tabağının içine düştü, yemin ediyorum. Amcam rahmetli de şeker hastasıydı, dondurma yiyor o gece onu da kaybettik. Yemek dışında bir ölüm sebebi yok bizde. Ailenin en incesi benim.

'ŞÖHRETİ BECEREMEDİM'

Maddi olarak şöhreti beceremedim. Bir takım yanlışlıklar yaparak elimdeki her şeyi kaybettim. Sonra bende ruhsa sıkıntılar başladı. Bu şöhretin bedeli değil. Kendi piyasaya karşı güçlü duramamanızın bedeli. Biz televizyonun ilk kurbanlarıydık. Şimdi gençler akıllı. Yatırım yapıyorlar, paralarını dikkatli kullanıyorlar. O zaman menajer diye bir şey yoktu. Halkla ilişkiler diye bir şey yoktu. Bir de biz akademisyen olarak geldiğimiz için sudan çıkmış balık gibiydik. O yüzden bu piyasayı idare etmekte çok zorlandım.

'İSTANBUL'DA DAİRE ALINIRDI'

Ben araba kullanmıyorum. Taksiye verdiğim parayla İstanbul'da kesin 2+1 ev alınırdı. 2007-2008'e kadar özel arabam ve şoförüm vardı. Alışmışım...

Bir ara Ada'ya gitmeye takmıştım. Bu hastalık dönemleri. Deniz taksiyi aradım. 'Nişantaşı'na deniz taksi istiyorum' dedim. 'Yani Kabataş'a gelin, ben oraya ineceğim' dedim. Adam onu anlamadı. 'Oraya gönderemeyiz' dedi. 'Fatih Sultan Mehmet nasıl karadan gemileri indirdiyse, öyle bir şey yapacaksınız' dedim.

'VERGİ NEDİR BİLMİYORDUM'

Muhasebecinin hiçbir yerde kaydı yokmuş. Biz ailece biraz safız. Ben hiç gelir vergisi nedir, KDV nedir bilmiyordum. Başında da durmadık. Vergi dairesi bir geri döndü. Korkunç bir şeyle karşılaştık. Yalı, 6 tane ev gitti, 2 tane cip gitti, 15 yıllık birikimim gitti. Sonra bu piyasada duyuldu. Bu sefer gelen işlerin fiyatları düşmeye başladı. Gelirim, giderimi karşılamadı. O zaman bütün dengelerim bozuldu. Borç harç mevzusu o kadar ön plana çıktı ki, kariyerim unutuldu.'

Akşam

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.