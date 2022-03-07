Nurgül Yeşilçay'ın ağzına ne oldu? Kaza mı yaptı? Botoks mu yaptırdı?

Oyuncu Nurgül Yeşilçay Son Nefesime Kadar adlı diziyle ekranlara döndü. Ancak izleyenler oyuncuyu ekranda gördükten sonra Yeşilçay'ın ağzının neden yamuk olduğuna dair araştırmalara başladı.

Nurgül Yeşilçay'ın ağzı neden yamuk diye araştırmalar yapan takipçileri bunu ilk olarak Son Nefesime Kadar adlı dizinin ilk bölümünde gördü. Başarılı oyuncu Yeşilçay'ın ağzındaki yamukluğun sebebi ise daha sonra ortaya çıktı.

Yeşilçay, instagram hesabından bugün yaptığı paylaşımda büyük bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Yeşilçay paylaşımında, "Bi süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! -Kendi kullandığım araçla büyük bi kaza atlattım! Ağzıma,çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bi süre daha devam edecek!" dedi.

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