Nilsu Yılmaz Kimdir,Nerelidir?

TV8 Ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, yayın hayatına girdiğinden beridir reyting üzerine reyting kazanmakta. Kırmızı Oda dizisi gerçek hayattan esinlenen birbirinden ilginç olayları ve birbirinden yetenekli oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmekte. Bu olaylardan izleyiciyi en çok etkileyen ise Meliha’nın hayat hikayesidir. Meliha’nın vefat ettiğini düşündüğü kızı Melek’i canlandıran NilsuYılmaz, muhteşem oyunculuğu ile arama motorunda en çok araştırılan kişiler arasında yerini almaktadır. Sizler için Nilsu Yılmaz hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Nilsu Yılmaz kimdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Nilsu Yılmaz nerelidir? İşte tüm detaylar…

Nilsu Yılmaz nerelidir?2001 yılında İzmir'de dünyaya gelen Nilsu Yılmaz, 20 yaşındadır. Genç ve yetenekli oyuncu Nilsu Yılmaz hem güzelliği ile hem de Kırmızı Oda dizisinde göstermiş olduğu performansı ile izleyiciyi ekrana kitledi.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen şimdiden kendisinden yaşça büyük oyuncularla aynı konuma gelen Nilsu Yılmaz, ekranların parlayan yıldızı olma yolunda ilerlemekte. İzmirli olan Nilsu Yılmaz, İstanbul'da yaşamaktadır.Nilsu Yılmaz'ın oynadığı dizi ve filmler neler? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

Nilsu Yılmaz Kimdir?

Nilsu Yılmaz kimdir?Son zamanlarda adını çokça duyduğumuz genç oyunculardan Nilsu Yılmaz Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumuştur. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda eğitimine devam etmektedir. 20 Yaşındaki genç oyuncu Nilsu Yılmaz'ın boyu oldukça uzundur. Nilsu Yılmaz 1.77m boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır. Hem müthiş oyunculuğu ile hem degüzel fiziği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmaktadır. 2001 Doğumlu olan Nilsu Yılmaz, şimdiden pek çok yapımda yer almıştır. Bunlar arasında; Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda oynamıştır.

Nilsu Yılmaz'ın Oynadığı Diziler Neler?

Yıldızı parlayanlardan olan genç ve güzel oyuncu Nilsu Yılmaz şimdiden adını duyurmayı başardı. 20 Yaşındaki Nilsu Yılmaz genç yaşında televizyon ekranlarına ve vizyona damga vuran dizi ve filmlerde yer almıştır. Nilsu Yılmaz'ın oynadığı dizi ve filmler şu şekildedir;

Ufak Tefek Cinayetler

Davetsiz Misafir

20 Dakika

Kırmızı Oda

Pahitaht Abdülhamid

Aşk Tesadüfleri Sever

Kardeşlerim

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.