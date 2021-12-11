Nicole Kidman: 50'yi geçince Hollywood'da 'sen bittin' dediler

Yeni filminde yaşlı olduğu için eleştirilen komedyen Lucille Ball'ı canlandıran 54 yaşındaki Nicole Kidman isyan etti

54 yaşındaki Nicole Kidman, yeni filminde yaşlı olduğu için eleştirilen komedyen Lucille Ball'ı canlandırdı. Kidman, "Ball ile empati kurdum, çünkü bana da 50'yi geçince Hollywood'da acımasız davrandılar, oysa aktörlere karşı böyle değiller." dedi.

Hollywood yıldızı Nicole Kidman, sektörde yaş alan kadınlara karşı alınan tavır nedeniyle pek çok kez sinema kariyerini bitirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Oscar ödüllü oyuncu, başrollerinde İspanyol aktör Javier Bardem ile yer aldığı yeni biyografi filmi Being the Ricardos'da canlandırdığı komedyen Lucille Ball ile pek çok ortak noktası olduğunu söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Kidman, yaptığı programlarla 1950'li yıllarda Desi Arnaz ile birlikte Amerikan televizyonlarının en çok izlenen ikililerinden olan Ball'a karşı empati kurabildiğini söyledi.

'Artık senden geçti, sen bittin'

54 yaşındaki Nicole Kidman "Lucille Ball sektörde eleştirildi, yeterince iyi olmadığı ve çok yaşlı olduğu söylendi. Lucille Ball ile ilişki kurabilirim, çünkü bana da 50'li yaşlara gelince Hollywood'da 'Artık senden geçti, sen bittin' denildi. Yıllardır sinema sektörünün içindeyim ve sen bittin diyenler nedeniyle birçok kez sinema kariyerimi noktalamayı düşünsem de bunu yapmayıp yolumda yürümeyi başardım" diye konuştu.

Birkaç hafta önce ABD'li oyuncu George Clooney'nin (60) kendisine başroldeki aktörlerin yaşlandıkça kadın yıldızlardan daha kolay çalıştığını söylediğini aktaran Nicole Kidman, "Ama ne mutlu ki bu cinsiyetçi tutum artık değişti" dedi.

Being the Ricardos'ın konusu

Film, 1950'lerde yayınlanan Amerikan sit-com'u I Love Lucy'nin başrollerini canlandıran Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayatlarından uyarlandı. Nicole Kidman ve Javier Bardem'in canlandırdığı çiftin, I Love Lucy'nin setinde geçen bir haftasını ve hem kariyerlerini hem de evliliklerini bitirebilecek bir krizle karşı karşıya kalmalarını anlatacak olan film, 21 Aralık'ta Amazon Prime'da yayınlanacak.

Oyuncu kadrosu

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca, Whiplash filminde unutulmaz bir performansa imze atarak Oscar kazanan J.K. Simmons, iki kez Emmy ödüllü Tony Hale, Jake Lacy, Alia Shawkat, Nina Arianda, Clark Gregg, Nelson Franklin, Robert Pine gibi isimler yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.