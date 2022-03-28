Netflix bilim-kurgu kategorisinde yeni bir Türk dizinin geleceğini paylaştığı fragman ile duyurdu. 'Yakamoz S-245' fragmanın yayınladıktan kısa süre sonra birçok kişinin ilgi odayı oldu. Peki Netflix Yakamoz S-245 konusu nedir? Yakamoz S-245 dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

Son yıllarda Netflix, Türk yapımlara ayrı bir ilgi duyuyor. Bu zamana kadar bünyesinde izleyicilere sunduğu diziler binlerce kişi tarafından merak ile takip edildi. Türk yapımlarının sevilmesinin farkında olan Netflix, bilim-kurgu kategorisine ait yeni Türk yapımı Yakamoz S-245'in fragmanını kullanıcıları ile buluşturdu. Yakamoz S-245' fragmanın yayınladıktan kısa süre sonra birçok kişinin ilgi odayı oldu. Peki Netflix Yakamoz S-245 konusu nedir? Yakamoz S-245 dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

NETFLİX YAKAMOZ S-245 KONUSU NEDİR?

Netflix'in İnto The Night dizisinin yerli yapımı olarak gösterilen Yakamoz S-245, denizaltına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri nefes kesen mücadeleyi konu alıyor. Tüm dünyayı saran felaketin ardından Arman karekterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un ve ekibinin hayatta kalması için askeri bir denizaltıya binmesi gerekir. Arman ve ekibi, dünyanın başına neler geldiğini anlamaya çalışırken öteki yandan bulundukları denizaltının hangi görevde olduğunu araştırmaktadırlar. Bu durumu fark eden denizaltı yetkileri, Arman ve ekibini denizaltında istemez ve iki grup arasında bir mücadele başlar. Dışarıda felakatler içeride ise iki grubun çekişmesi sonucunda Arman ve ekibi hayatta kalabileceklermidir.

NETFLİX YAKAMOZ S-245 OYUNCU KADROSU NEDİR?

Özge Özpirinçci (Defne)

Meriç Aral (Hatice)

Ertan Saban (Umut)

Ece Ceşmioğlu (Yonca)

Onur Ünsal (Cem)

Ecem Uzun (Rana)

Jerry Hoffmann (Felix)

Güven Murat Akpınar (Barış)

Ersin Arıcı (Altan)

Hakan Salınmış (Erenay)

Alper Saldıran (Server) .