Netflix Türkiye ağustos takvimi belli oldu

Akışında anime yapımlarına öncülük veren Netflix için ağustos takvimi belli oldu.

Her ay olduğu gibi önümüzdeki ayda da yeni yapımlar gelecek. Netflix Türkiye ağustos ayı için de abonelerini memnun edecek içerikler sunmayı planlıyor.

İşte ağustos ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:

44 Kedi (44 Cats) – 1 Ağustos

Çocuklara yönelik olan bu yapım üçüncü sezonuyla seyirciyle buluşacak.

Seni Özlemişim: Yönetmen Kurgusu (I Missed You: Director's Cut) – 1 Ağustos

Kore yapımlarını sevindirecek bir içerik geliyor. Seni Özlemişim, yönetmen kurgusu ile seyircilerle buluşacak.

Shiny_Flakes: 19'unda Uyuşturucu Baronu – 3 Ağustos

Uyuşturucu belgesellerini sevenler için ideal bir yapım 3 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak.

Çok Gizli UFO Projeleri (Top Secret UFO Projects: Declassified) – 3 Ağustos

Mistik olaylara ilgisi olan kişiler için biçilmil kaftan bir belgesel daha geliyor.

Cooking with Paris – 4 Ağustos

Daha önce Youtube platformu üzerinde yemek pişirme hünerlerini sergileyen ünlü manken Paris Hilton, şimdi bu programı Netflix üzerinden devam ettirecek.

Shaman King – 9 Ağustos

Anime severlerin yüzünü güldürecek bir yapım daha Netflix platformunda karşımıza çıkacak. Klasiklerden olan anime seyircilerle 9 Ağustos'ta buluşacak.

The Witcher: Nightmare of the Wolf – 23 Ağustos

Dizisiyle ciddi bir seyirci kitlesine sahip olan The Witcher için şimdi de anime yapımı geliyor. Hem dizi hayranları hem de anime severler için heyecan verici bir yapım olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.