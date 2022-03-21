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Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimdir? I Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi yayınladı mı?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimdir? I Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi yayınladı mı?

Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimdir? I Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi yayınladı mı?

Tüm dünyada en çok tercih edilen film ve dizi platform Netflix, Türk yapımlarına hız kesmeden devam ediyor. Filmin başrollerini Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak filminin ilk fragmanını yayınladı. Duyurulmadan önce adından sıkça söz ettiren film, şuanda birçok izleyici tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimdir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-21 21:28:09
Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimdir? I Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi yayınladı mı?

Tüm dünyada en çok tercih edilen film ve dizi platform Netflix, Türk yapımlarına hız kesmeden devam ediyor. Filmin başrollerini Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak filminin ilk fragmanını yayınladı. Duyurulmadan önce adından sıkça söz ettiren film, şuanda birçok izleyici tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimdir? İşte detaylar...

Çekimleri pandemi zamanına denk gelen ve bir süredir izleyiciler tarafından merakla beklenen 'Sen Yaşamaya Bak' filminin fragmanı yayınlandı. Netflix, son yıllarda Türk yapımlarına olan ilgisini bir hayli artırmışa benziyor. Hakan: Muhafız, Aşk 101, Pera Palasta Bir Gece yapımları bu düşünceyi destekler nitelikte...

NETFLİX SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

21 Mart günü Netflix platformu üzerinden yayına giren filmin başrollerini deneyimli isimler Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor. Filmin senaristliğini Hakan Bonomo üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Dilberay filminden hatırlanacağı üzere Ketche oturuyor. Filmde çoçuğu tek başına büyütmeye çalışan bir anne rolünü üslenen Aslı Enver, gittiği doktor muayenesinde çok hasta olduğunu ve 5 aylık ömrünün kaldığını öğreniyor. Doktorlar tarafından biçilen ömür Melisa'ya, hayatının son zamanlarında yeni bir aşk bulmasını ve çok sevdiği oğlu Can'ı o adama emanet etmesi fikrini uyandırıyor. Filmde Kaan Urgancıoğlu Fırat karakteri ile karşımıza çıkıyor ve Melisa'nın hayatına giren yeni baba adayı olarak filmde yer alıyor.

SEN YAŞAMAYA BAK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sen Yaşamaya Bak filminde Aslı Enver, Kaan Urgancıoğlu, Ezgi Şenler, Mert Ege Ak, Birce İrem, Sertaç Güder,Defne Ayşe Özpirinç, Gizem Özmen, Vural Şahanoğlu ve Latif Koru yer almaktadır. .

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