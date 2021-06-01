Netflix'in Türk yapımı Atiye'nin 3. sezon yayın tarihi açıklandı

Dünyaca ünlü çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, Türk yapımı olan Atiye dizisinin 3 sezonunu etkileyici bir fragmanını sevenlerini buluşturdu. Netflix Atiye'nin yeni sezonunun yayınlanma tarihi ile Atiyeseverler sosyal medyada sevinçlerini dile getirdiler. Netflix Atiye dizisinin içeriği nedir? Atiye'nin 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü ve dünya genelinde 207 milyon abonesi bulunan Netflix, genel olarak yabancı yapıtlar ile kullanıcılarının karşısına çıksa da son yıllarda yaptığı atılımla projelerinde Türk yapımlarına yer vermesi Türkiye'deki abonelerini sevindirmişti. Hakan: Muhafız ile başlayan yerli Netflix Orijinal yapımları, Atiye ile birlikte 'evet bu iş oluyor' dedirtmeyi başarmıştı. Aralık 2019'da 8 bölümlük bir sezonla abonelerin karşısına çıkan Atiye sevenlerinin beğenisini kazanmıştı. Atiye dizisi, pek çok eleştiriye maruz kalsada mistik bir atmosferi ve Türkiye'den güzel hoş manzaralar ile oldukça başarılı sekanslar yakalamıştı. 2. sezonu ise geçtiğimiz yıl Netflix abonelerinin beğenisine sunulan Atiye, 3. sezonu ile ekranlara geri dönmek üzere.

İşte Atiye 3. sezon fragmanı

3. sezon için ilk fragmanı yayınlayan Netflix, söz konusu fragmanla birlikte Atiye 3. sezon yayın tarihini de açıkladı. "Kaldığımız yerden 8 yıl sonra. Atiye son sezonu ile 17 Haziran'da sadece Netflix'te" diyen Netflix, Atiye'nin yeni sezonu için 2 haftadan biraz kısa bir süre olduğunu duyurmuş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.