DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macron'dan aşı protestolarına tepki: ''Sorumsuzluk, egoizm''
Araştırma: Koronavirüs, diyabet hastalığı dalgasına neden olabilir
Fatma Girik taburcu edildi
Ömer Çelik'ten uyarı: Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın
Putin'den düşmanlarına gözdağı
Tokyo 2020'de ilk 2 madalya tekvandodan
Ruhani yaptırımların kalkmamasından Meclis'i sorumlu tuttu
Tahran, baraj kapaklarını açarak ayaklanmayı durdurmak istiyor
Bayram tatilinin son gününde yollarda uzun kuyruklar oluştu
Türkiye'de 8 günde 43 kişi suda boğuldu
'Artık muharip ABD güçlerine ihtiyacımız yok'
Tesla, Hindistan'da fabrika kurmaya hazırlanıyor
Hırvatistan'da otobüs devrildi: 10 kişi öldü
Markle’ın babası, torunlarını için mahkemeye başvuracak
Samsun'da üzücü kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Netflix ikinci çeyrekte en çok izlenen içerikleri açıkladı

Netflix ikinci çeyrekte en çok izlenen içerikleri açıkladı

Netflix, 2021’in ikinci çeyreğinde en çok izlenen orijinal yapımlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında Army of the Dead yer alırken; Sweet Tooth, Shadow & Bone ve Lupin gibi yapımlar da listeye girdi.

2 Saat Önce
2021-07-25 13:54:05
Netflix ikinci çeyrekte en çok izlenen içerikleri açıkladı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Popüler dizi ve film platformu Netflix, 2021'in ikinci çeyreğinde en çok izlenen orijinal içerikleri açıkladı. Listenin ilk sırasında Army of the Dead var.

Bu zaman aralığında listenin zirvesinde yer alan ‘Army of the Dead'in izlenme sayısı 75 milyon. Film, bir zombi kıyametinin ortasında Las Vegas'ta kumarhane soygununu planlayan bir grup paralı askerin hikayesini anlatıyor.

İkinci sırada yer alan orijinal içerik ise ‘Fatherhood'. Komedi-dram türündeki filmin izlenme sayısı 74 milyon.

Listede üçüncülük koltuğunda ise 60 milyon izlenme ile bu senenin dikkat çeken yapımlarından ‘Sweet Tooth' dizisi var.

Listede sıralama şu şekilde devam ediyor:

  • Shadow and Bone (55 milyon)
  • Lupin Part Two (54 milyon)
  • The Mitchells vs. The Machines (53 milyon)
  • Elite 4. Sezon (37 milyon)
  • Who Killed Sara? 2. Sezon (34 milyon)
  • The Circle (29 milyon)
  • The Sons of Sam (19 milyon)
  • Too Hot to Handle (14 milyon)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş