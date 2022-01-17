Netflix, en çok izlenen 15 diziyi açıkladı. yapılan açıklamaya göre 1.65 saat izlenmeyle ilk sırayı Squid Game oldu.

Dijital video platformu Netflix, şimdiye kadar en çok özlenen15 yapımını açıkladı. Platform, dizi kategorisindeki en çok izlenen yapımları ilk 28 gün içinde dünya genelinde toplam izlenme saatlerine göre sıraladı. Sıralamaya göre, dizi kategorisinde en çok izlenen yapım 1.65 milyar saat izlenme ile "Squid Game" oldu.

Platformun açıkladığı liste şöyle:

1. Squid Game (1. Sezon)

Güney Kore yapımı dizi, 1.65 milyar saat izlenme ile birinci sırada yer alıyor.

2. Bridgerton (1. Sezon)

625.49 milyon saat izleme ile ikinci sırada yer alan Bridgerton, ikinci sezonuyla 25 Mart'ta izleyici karşısına dönecek.

3. La Casa de Papel (4. Sezon)

İspanyol yapımı dizinin dördüncü sezonu 619.01 milyon saat izlenmeye ulaştı.

4. Stranger Things (3. Sezon)

İlk iki sezonuyla Netflix'in popüler yapımlarından biri olan dizi, üçüncü sezonunda 582,1 milyon saat izlendi.

5. The Witcher (1. Sezon)

İkinci sezonu geçtiğimiz ay yayınlanan dizinin ilk sezonu, 541.01 milyon saat izlemeye ulaştı.

6. Ölmek İçin 13 Sebep (2. Sezon)

Dizinin ikinci sezonu, 496.12 milyon saatlik izlenme ile en çok izlenen 6. yapım oldu.

7. Ölmek İçin 13 Sebep (1. Sezon)

31 Mart 2017'de yayınlanan bölümüyle izleyici karşısına geçen dizinin ilk sezonu 475.57 milyon saat izlendi.

8. Maid

10 bölümden oluşan mini dizi, 469.09 milyon saatlik izlenmeyle en çok izlenen yapımlar arasına girdi.

9. You (3. Sezon)

Dizinin üçüncü sezonu, 467.83 milyon saatlik izlenme ile listede 9. sırada yer alıyor.

10. The Witcher (2. Sezon)

Dizinin ikinci sezonu 462,5 milyon saat izlenmeye ulaştı.

11. You (2. Sezon)

Dizi, 457,37 milyon saat izlenen ikinci sezonuyla listedeki yerini alıyor.

12. Stranger Things (2. Sezon)

Dizi, ikinci sezonuyla 427,44 milyon saat izlendi.

13. La Casa de Papel (3. Sezon)

İspanyol yapımı dizinin üçüncü sezonu 426 milyon saat izlenmeye ulaştı.

14. La Casa de Papel (5. Sezon)

Dizinin ikinci sezonu 395 milyon saat izlenmeye ulaştı.

15. Lupin (1. Sezon)

Dizi, 316, 83 milyon saat izlenen ilk sezonuyla listedeki yerini alıyor.

Kaynak: artigercek.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.