Netflix CEO’sundan heyecanlandıran Squid Game açıklaması

Beklenmedik bir şekilde Netflix’te en çok izlenen yapım olan, bu popülaritesi ile üzerinden kripto para dolandırıcılığı gerçekleştirilen, Kuzey Kore tarafından Güney Kore’ye karşı propaganda aracı olarak kullanılan Squid Game geri dönüyor.

Yakın zamanda yaptığı bir açıklama ile dizinin ikinci, hatta üçüncü sezonlarının gelebileceğinin sinyallerini veren Hwang Dong-hyuk'tan sonra bir açıklama da Netflix'in CEO'su ve baş içerik sorumlusu Ted Sarandos'tan geldi. Sarandos, şirketin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyrek finansal raporları hakkında yaptığı açıklama sırasında gelen Squid Game sorusunu dizinin yeni sezonunun mutlaka geleceğini, Squid Game evreninin henüz yeni başladığını söyleyerek yanıtladı.

Yönettiği üç film Netflix'in kataloğuna eklenen dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, açıklamasında dizinin ikinci sezonunun konusuna değinmiş, ilk sezonda yarışmayı kazanan Gi-hun'un hikayesinin dizinin ikinci sezonunu oluşturabileceğini ve oyunu organize eden kişiye de odaklanılabileceğini dile getirmişti. .