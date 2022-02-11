Netflix'in yeni Türk filmi, Aşk Taklitleri tanıtıldığı günden itibaren seyircilerin en çok merak ettiği aşk filmlerinden oldu. Netflix Aşk Taktikleri fragmanı yayınlandı mı? Aşk Taktikleri oyuncuları kimler, konusu nedir?

Netflix'in tanıtımını yaptığı ve bir süredir merak edilen yeni aşk filmi Aşk Taktikleri'nin fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasını ardından birçok filmsever yeni filmin oyuncu kadrosunu hikayesini, karakterlerin kişilik özelliklerini, filmin nerede geçtiğini vb. birçok soruyu merak ediyor. Bizde sizler için yeni Türk Netflix filmini derledik... Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği Aşk Taktikleri ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler?

Tanıtıldığı tarihten itibaren izleyenlerin 'Hım, güzel bir yapıma benziyor' dediği film için için artık geri sayıma başlandı. Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın da zaman zaman sosyal medyalarından kareler paylaştıkları Aşk Taktikleri fragmanı yayınlandı.

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?

Romantik komedi türünde iddialı bir yapım olması beklenen Aşk Taktikleri 2022 11 Şubat 2022 Cuma günü Netflix dijital platformunda yayınlanacak.

AŞK TAKTİKLERİ KONUSU NEDİR?

Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarı arasında geçen bol git-gel içeren bir aşk hikayesidir. .