Netflix, Aşk 101 dizisinin 2. sezon çıkış tarihini açıkladı

Resmi İnstagram hesabından açıklama yapan Netflix, Aşk 101 dizisinin çıkış tarihini duyurdu. Ayrıca şirket, 2.sezon tarihi duyurusu hakkında bir video da paylaştı. Peki Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Aşk 102 çıkacak mı? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen dizi ve film izleme platformlarından olan Netflix, yapımlarına yeni sezonlar ile devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde Netflix'e gelecek olan film dizi ve yeni sezonları açıklayan şirket, Türk yapımı Aşk 101 dizisinin 2.sezon tarihini açıkladı. İlk sezonu ile birçok abone tarafından beğenilen yapımın 2 sezonunun ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.

Aşk 101 ikinci sezon ne zaman yayınlanacak?

İzleyici dostu bir planlama ile hareket etmeyi amaçlayan Netflix, Aşk 101 dizisinin izleyicilerini daha fazla meraklandırmadan 2.sezonun çıkış tarihi hakkında bilgi verdi. Diziyle ilgili kısa bir video yayınlayan şirket, ““Aşk 101 ne zaman gelecek” sorularınızı özlemeyeceğim kesin.” ifadelerini kullandı. Videoda dizinin sevilen karakterleri yer alırken, sonlara doğru çıkan “30 Eylül” yazısı dikkat çekti. Böylelikle Aşk 101 ikinci sezon tarihi kesinleşmiş oldu. 30 Eylül'de Netflix'te olması beklenen dizinin senaryosunun nasıl olacağı halen belirsizliğini koruyor. Tüm soruların 2.sezonun yayınlaması ile cevap bulması bekleniyor.

Aşk 101 2.sezon tarihi duyuru tanıtımı;

Aşk 102 çıkacak mı?

Birçok forum ve dizi yorumları sayfasında yeni sezonun, dizinin ismi değiştireceği iddia edilmişti ancak bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Göründüğü üzere böyle bir isim değişliğinin olması pek olası gözükmüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.