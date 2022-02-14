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Necati Şaşmaz'ın yeni projesi ne? Necati Şaşmaz yeni dizisi

Necati Şaşmaz'ın yeni projesi ne? Polat Alemdar karakteriyle bütünleşen Necati Şaşmaz'ın yeni projesi merak edildi. Necati Şaşmaz, katıldığı programda yeni dizisini duyurdu. Peki ama Necati Şaşmaz'ın yeni dizisinin adı ne? Şaşmaz hangi dizide oynayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-14 17:42:21
Necati Şaşmaz'ın yeni projesi ne? Necati Şaşmaz yeni dizisi

Necati Şaşmaz'ın yeni projesi ne? Polat Alemdar karakteriyle bütünleşen Necati Şaşmaz'ın yeni projesi merak edildi. Necati Şaşmaz, katıldığı programda yeni dizisini duyurdu. Peki ama Necati Şaşmaz'ın yeni dizisinin adı ne? Şaşmaz hangi dizide oynayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Necati Şaşmaz'ın yeni projesi ne?

İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümünde Necati Şaşmaz da yer aldı. Polat Alemdar karakteriyle akıllara kazanan Şaşmaz yıllardır televizyondan uzaklaşmıştı.

Programda yeni projesini açıklayan Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" sözlerini paylaştı. .

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