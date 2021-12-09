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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Nâzım Hikmet belgeseli Moskova'da tamamlandı

Nâzım Hikmet belgeseli Moskova'da tamamlandı

Nâzım Hikmet'in 120'inci yaşı vesilesiyle Nebil Özgünterk'ün çektiği belgesel filmin çekimleri Moskova'da tamamlandı

33 Dakika Önce
2021-12-09 12:20:47
Nâzım Hikmet belgeseli Moskova'da tamamlandı

Nebil Özgentürk, 2022'de 120'inci yaşına girecek Nâzım Hikmet'in hayatını belgesel film haline getirdi. Belgeselin kısa versiyonu, 3 Haziran 2020'de Hikmet'in ölüm yıl dönümünde yayınlanmıştı.

Belgeselin uzun metrajına dair çekim çalışmaları Moskova'da tamamlandı. Yapımcılığını Nâzım Hikmet Sanat Vakfı'nın Nebil Özgentürk'ün yönetmenliğini üstlendiği belgeselde Nâzım Hikmet'e oyuncu Şahin Sancak hayat veriyor.

Belgeselin Türkiye çekimleri; Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın içinde yer alan Nâzım Hikmet Anı Odası, Beykoz Kundura Fabrikası, Büyükada, TÜRVAK Sinema Müzesi'nde yapıldı.

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Nebil Özgentürk, belgeselin finalin sahnelerini Nâzım Hikmet'in ölümüne kadar yaşadığı Moskova'da çekti.
İlk gün Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü içerisinde şairin kullandığı daktilo ve orijinal kitapların bulunduğu kütüphanede başlayan çekimler; akşam yaşadığı ve öldüğü evin avlusunda devam etti.

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İkinci gün Nâzım'ın hararetli konuşmaları yaptığı Moskova Yazarlar Birliği'nin toplantı salonunda ve aynı binada yer alan kendisinin sık sık kullandığı; Nesimi, Puşkin, Tolstoy'un halı dokuma tablolarının duvarlarını süslediği ve o yıllardaki orijinal haliyle korunan çalışma odasında iç mekan çekimleri yapıldı. Ardından Yazarlar Birliği'nin çevresi ve Kremlin civarında dış mekân çekimleri tamamlandı.

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Nebil Özgentürk, Moskova'daki çekimleri şöyle anlatı; "İzinler, onaylar, bürokratik engeller nedeniyle 5 ay gibi bir sürede çekebileceğimiz bu belgeseli, Nâzım Hikmet'e olan saygı ve Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır'ın kurduğu dostluklar ve dostları sayesinde 5 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlayabildik."

Kaynakk: haberturk.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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