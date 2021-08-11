Narcos dizisinin konusu nedir? Narcos dizisi oyuncuları kimlerdir?

Kolombiya tarihinin en etkili ve dünya çapında bilinirliği en yüksek olan uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın hayatının konu edinildiği Narcos dizisi birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Birçok kişi tarafından internet üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde, dizinin popülaritesi oldukça artmıştır. Peki Narcos dizisinin konusu nedir? Narcos dizisi kaç bölüm ve kaç sezon çekilmiştir? Narcos dizisi oyuncuları kimlerdir?

Kolombiya tarihinin en etkili ve dünya çapında bilinirliği en yüksek olan uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatının konu edinildiği Narcos dizisi birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Birçok kişi tarafından internet üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde, dizinin popülaritesi oldukça artmıştır. Peki Narcos dizisinin konusu nedir? Narcos dizisi kaç bölüm ve kaç sezon çekilmiştir? Narcos dizisi oyuncuları kimlerdir?

Pablo Escobar'ın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı Narcos dizisi, dünya çapında oldukça ilgiyle takip edilmiştir. Gerek senaryosu gerek ise oyuncu kadrosu ile oldukça popüler olan Narcos dizisi, sosyal medyada da gündemden düşmemiştir. İşte tüm detayları ile Narcos dizisi…

Narcos dizisinin konusu nedir?

Narcos, Chris Brancato, Carlo Bernard ve Doug Miro tarafından hazırlanan Amerikan yapımı bir suç ve drama televizyon dizisidir. Kolombiya'da geçen ve çekilen 1. ve 2. sezon, kokain üretimi ve dağıtımı yoluyla milyarder olan uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hikayesine dayanmaktadır. Dizi ayrıca Escobar'ın uyuşturucu baronları, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) ajanları ve çeşitli muhalif varlıklarla olan etkileşimlerine de odaklanıyor.

Escobar, Kolombiya'da oldukça fakir ailede yetişmiştir. Oldukça hırslı olan Escobar, fakirlikten kurtulmanın yollarını aramıştır. Bu sebeple mezar taşlarını çalarak turistlere satan Escobar, böylelikle suç dünyasına giriş yapmıştır. Uyuşturucu baronluğu ile oldukça zenginleşen Escobar, Forbes dergisi tarafından belirlenen dünyanın en zenginleri listesinde yedinci sırada yer almıştır.

Narcos dizisi kaç bölüm ve kaç sezon çekilmiştir?

İlk olarak 28 Ağustos 2015'te Netflix'e özel olarak yayınlanan 1.sezon 10 bölümden oluşmaktadır. Dizi, 2 Eylül 2016'da 2.sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkmıştır. 6 Eylül 2016'da Netflix, dizinin üçüncü ve dördüncü sezonları için çekim çalışmalarına başlamıştır. 3.sezon prömiyeri 1 Eylül 2017'de yapılan Narcos dizisinin 4.sezonu ise seyircilere farklı bir şekilde sunulmuştur. Dizinin yönetmenleri 4.sezonu Narcos: Mexico adında yeni bir dizinin 1.sezonu olarak yayınlayacaklarını bildirdiler. Narcos: Mexico dizisi 16 Kasım 2018'de yayınlanarak birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Narcos'un ilk sezonunun aksine yeni dizi1980'lerde Meksika'da geçen bir süreci anlatmaktadır. Narcos dizisinin ilk üç sezonu toplam 30 bölümden oluşmaktadır ve Netflix'ten izlenebilir.

Narcos oyuncuları kimlerdir?

- Wagner Moura: Pablo Escobar (Medellin Karteli'nin lideri)

- Pedro Pascal: Javier Pena (Murpy ile birlikte çalışan narkotik polis)

- Raul Mendez: Cesar Gaviria (Kolombiya Başkanı)

- Boyd Holbrook: Steve Murphy (Amerikalı narkotik polis)

- Juan Pablo Raba: Gustavo Gaviria (Escobar'ın kuzeni ve sağ kolu)

- Maurice Compte: Horacio Carrillo (Arama Birliğinde Albay)

- Paulina Gaitan: Tata Escobar (Escobar'ın eşi)

- Luis Guzman: Jose Gonzalo Rodriguez Gacha (Medellin Kartelleri'nin kurucu üyelerinden)

- Jorge A. Jimenez: Poison (Escobar'ın adamı)

- Joanna Christie: Connie Murphy (Steve Murphy'in eşi)

- Stephanie Sigman: Valeria Velez ( Escobar'ın sevgilisi ve gazeteci)

- Ana de la Reguera: Elisa (Gerilla birliğinin kurucusu)

- Roberto Urbinal: Fabio Ochoa Vasquez (Medellin Kartel üyesi)

- Juan Riedinger: Carlos Lehder (Medellin Kartel'in kurucu üyelerinden)

- Diego Catano: La Quica (Escobar'ın önemli adamlarından)

- Ariel Sierra: Sureshot (Escobar'ın önemli adamlarından)

- Danielle Kennedy: Ambassador Noonan (Amerika, Kolombiya Elçisi)

- Damian Alcazar: Gilberto Rodriguez Orejuela (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Francisco Denis: Miguel Rodriguez Orejuela (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Alberto Ammenn: Pacho Herrera (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Pepe Rapazote: Jose Santacruz Londono (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Matias Varela: Jorge Salcedo Cabrera (Cali Karteli güvenlik şefi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.