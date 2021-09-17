Narcos dizisi Pablo Escobar (Wagner Moura) kimdir?

Kolombiya tarihinin en etkili ve dünya çapında bilinirliği en yüksek olan uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın hayatının konu edinildiği Narcos dizisi birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Birçok kişi tarafından internet üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde, dizinin popülaritesi oldukça artmıştır. Peki Narcos dizisinin konusu nedir? Narcos dizisi kaç bölüm ve kaç sezon çekilmiştir? Narcos dizisi oyuncuları kimlerdir? Narcos dizisi oyuncusu Wagner Moura kimdir?

Kolombiya tarihinin en etkili ve dünya çapında bilinirliği en yüksek olan uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatının konu edinildiği Narcos dizisi birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Birçok kişi tarafından internet üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde, dizinin popülaritesi oldukça artmıştır. Peki Narcos dizisinin konusu nedir? Narcos dizisi kaç bölüm ve kaç sezon çekilmiştir? Narcos dizisi oyuncuları kimlerdir? Narcos dizisi oyuncusu Wagner Moura kimdir?

Pablo Escobar'ın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı Narcos dizisi, dünya çapında oldukça ilgiyle takip edilmiştir. Gerek senaryosu gerek ise oyuncu kadrosu ile oldukça popüler olan Narcos dizisi, sosyal medyada da gündemden düşmemiştir. İşte tüm detayları ile Narcos dizisi…

Narcos dizisinin konusu nedir?

Narcos, Chris Brancato, Carlo Bernard ve Doug Miro tarafından hazırlanan Amerikan yapımı bir suç ve drama televizyon dizisidir. Kolombiya'da geçen ve çekilen 1. ve 2. sezon, kokain üretimi ve dağıtımı yoluyla milyarder olan uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hikayesine dayanmaktadır. Dizi ayrıca Escobar'ın uyuşturucu baronları, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) ajanları ve çeşitli muhalif varlıklarla olan etkileşimlerine de odaklanıyor.

Escobar, Kolombiya'da oldukça fakir ailede yetişmiştir. Oldukça hırslı olan Escobar, fakirlikten kurtulmanın yollarını aramıştır. Bu sebeple mezar taşlarını çalarak turistlere satan Escobar, böylelikle suç dünyasına giriş yapmıştır. Uyuşturucu baronluğu ile oldukça zenginleşen Escobar, Forbes dergisi tarafından belirlenen dünyanın en zenginleri listesinde yedinci sırada yer almıştır.

Narcos dizisi kaç bölüm ve kaç sezon çekilmiştir?

İlk olarak 28 Ağustos 2015'te Netflix'e özel olarak yayınlanan 1.sezon 10 bölümden oluşmaktadır. Dizi, 2 Eylül 2016'da 2.sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkmıştır. 6 Eylül 2016'da Netflix, dizinin üçüncü ve dördüncü sezonları için çekim çalışmalarına başlamıştır. 3.sezon prömiyeri 1 Eylül 2017'de yapılan Narcos dizisinin 4.sezonu ise seyircilere farklı bir şekilde sunulmuştur. Dizinin yönetmenleri 4.sezonu Narcos: Mexico adında yeni bir dizinin 1.sezonu olarak yayınlayacaklarını bildirdiler. Narcos: Mexico dizisi 16 Kasım 2018'de yayınlanarak birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Narcos'un ilk sezonunun aksine yeni dizi1980'lerde Meksika'da geçen bir süreci anlatmaktadır. Narcos dizisinin ilk üç sezonu toplam 30 bölümden oluşmaktadır ve Netflix'ten izlenebilir.

Narcos dizisi Pablo Escobar (Wagner Moura) kimdir?

Wagner Moura 27 Haziran 1976 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Babası Hava Kuvvetleri'nde çavuş olan Wagner'in annesi ev hanımıydı. Öğrenimini Brezilya'da yer alan Bahia Federal Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamlayan Wagner, üniversite döneminde arkadaşlarıyla birlikte Sua Mae ismini verdikleri bir müzik ekibi kurmuşlardır. Yakışıklı oyuncu Wagner, bu müzik grubunda hem vokalistlik hem de söz yazarlığı yapmıştır.

Daha sonra sinema ve dizi sektörüne atılan Wagner, 1997 yılında başrolünde Penelope Cruz'un olduğu Woman on Top filminde yer alarak profesyonel anlamda bu alanda çalışmaya başlamıştır. Daha sonra oynadığı Elite Squad adlı filmi ile 2008 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülüne layık görülmüştür.

Wagner Moura, 2015 yılında Netflix'te yer alan Narcos dizisi ile dünya çapında ün kazanmıştır. Bu dizide canlandırdığı Pablo Escobar, dünyaca tanınan bir uyuşturucu kaçakçısıdır.

Wagner, 2001 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sandra Delgado ile dünya evine girmiştir. Wagner'in bu evlilikten üç çocuğu vardır.

Wagner Moura'nın rol aldığı dizi ve filmler şöyledir;

Filmler

1997 Woman on Top

1998 Pop Katili Kısa film

1999 Rádio Gogó Tekrar Kısa film

2000 Kadın üstte Rafi

2001 Güneşin arkasında Matheus

2002 Üç Marias Jesuíno Cruz

2003 Tanrı Brezilyalı Taoca

2003 Yılın Adamı Süel

2003 Carandiru – Zico

2003 Dünyanın Ortası Romão

2004 Nina – Kör adam

2005 Aşağı Şehir – Naldinho

2005 Máquina Televizyon sunucusu

2007 Í Paí, Ó Boca

2007 Saneamento Básico – Joaquim

2007 Elit takım – Kaptan Roberto Nascimento

2008 Romantik – Pedro

2008 karartma – Marcelo

2009 Kardeş Dorothy'i Öldüler Ekran Okuyucusu (Brezilya versiyonu)

2010 Seçkin Kadro: İçerideki Düşman Teğmen Albay Roberto Nascimento

2010 VIP'ler Marcelo da Rocha

2011 Ey Homem do Futuro João

2013 Baba Koltuğu Theo

2013 cennet Örümcek

2013 Serra Pelada Lindo Rico

2013 Futuro Plajı Donato

2014 Rio, Seni Seviyorum Gui “Inútil Paisagem” Bölümü

2014 Çöp José Angelo

2017 Vidas Cinzas

2019 Marighella

2019 Wasp Ağı

2020 Sergio Sérgio Vieira de Mello

Diziler

2003-2004 Sexo Frágil Edu / Magali 20 bölüm

2003 Carga Pesada Pedrinho Bölüm: “Carga Perecível”

2004 Programa Novo Magali 1 bölüm

2005 A Lua Me Disse Gustavo Bogari telenovela

2006 JK Juscelino Kubitschek (18–43 yaş)

2007 Paraíso Tropikal Olavo Novaes telenovela

2013 Menina Sem Nitelikleri Alex'in Babası Mini dizi

2015-2016 Narcos Pablo Escobar 20 bölüm

2018 Narcos: Meksika Pablo Escobar Cameo

Narcos oyuncuları kimlerdir?

- Wagner Moura: Pablo Escobar (Medellin Karteli'nin lideri)

- Pedro Pascal: Javier Pena (Murpy ile birlikte çalışan narkotik polis)

- Raul Mendez: Cesar Gaviria (Kolombiya Başkanı)

- Boyd Holbrook: Steve Murphy (Amerikalı narkotik polis)

- Juan Pablo Raba: Gustavo Gaviria (Escobar'ın kuzeni ve sağ kolu)

- Maurice Compte: Horacio Carrillo (Arama Birliğinde Albay)

- Paulina Gaitan: Tata Escobar (Escobar'ın eşi)

- Luis Guzman: Jose Gonzalo Rodriguez Gacha (Medellin Kartelleri'nin kurucu üyelerinden)

- Jorge A. Jimenez: Poison (Escobar'ın adamı)

- Joanna Christie: Connie Murphy (Steve Murphy'in eşi)

- Stephanie Sigman: Valeria Velez ( Escobar'ın sevgilisi ve gazeteci)

- Ana de la Reguera: Elisa (Gerilla birliğinin kurucusu)

- Roberto Urbinal: Fabio Ochoa Vasquez (Medellin Kartel üyesi)

- Juan Riedinger: Carlos Lehder (Medellin Kartel'in kurucu üyelerinden)

- Diego Catano: La Quica (Escobar'ın önemli adamlarından)

- Ariel Sierra: Sureshot (Escobar'ın önemli adamlarından)

- Danielle Kennedy: Ambassador Noonan (Amerika, Kolombiya Elçisi)

- Damian Alcazar: Gilberto Rodriguez Orejuela (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Francisco Denis: Miguel Rodriguez Orejuela (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Alberto Ammenn: Pacho Herrera (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Pepe Rapazote: Jose Santacruz Londono (Cali Karteli kurucu üyesi)

- Matias Varela: Jorge Salcedo Cabrera (Cali Karteli güvenlik şefi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.