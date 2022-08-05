Mutlaka İzlenmesi Gereken En Güzel Filmler Hangisi? En Çok İzlene Filmler
Bugün ne izlesem? diye düşünenler, evlerinde keyifli bir vakit geçirmek isteyenler, günlerce ve aylarca filmin etkisinde kalmak isteyenler tam size göre filmlere değineceğiz. IMDb puanı en yüksek filmler neler? İzlenmesi gereken filmler hangisi? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.
2022-08-05 16:30:26
Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken Filmler
- The Platform
- Snowpiercer (Kar Küreyici)
- Baba / Godfather
- Esaretin Bedeli / The Shawshank Redemption
- Schindler'ın Listesi / Schindler's List
- Dövüş Kulübü / Fight Club
- Yüzüklerin Efendisi serisi / Lord of The Rings
- Forrest Gump
- Guguk Kuşu / One Flow Over The Cuckoo's Nest
- Star Wars serisi
- Hayat Güzeldir / La Vita e Bella
- Yeşil yol / The Green Mile
- Geçmişin gölgesinde / American History X
- Geleceğe Dönüş serisi / Back to The Future
- Gladiator / Gladyatör
- Cesur Yürek / Braveheart
- La La Land (Aşıklar Şehri)
- Kefernahum
- Akıl Oyunları / A Beautiful Mind
IMDb Puanı En Yüksek Filmler
- Esaretin Bedeli (1994) 9,2.
- Baba (1972) 9,1.
- Kara Şövalye (2008) 9,0.
- 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9.
- Schindler'in Listesi (1993) 8,9.
- Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)8,9.
- Ucuz Roman (1994)8,8.
- İyi, Kötü ve Çirkin (1966)8,8
- Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)8,8
- Dövüş Kulübü (1999)8,8
- Forrest Gump (1994)8,8
- Başlangıç (2010) 8,7
- Yeşil Yol (1999) 8,5
- Yıldızlararası (2014) 8,5
- Piyanist (2002) 8,5
- Geleceğe Dönüş (1985) 8,5
- Terminator 2: Mahşer Günü (1991) 8,5
- Asri Zamanlar (1936) 8,5
- Sapık (1960) 8,5
- Aslan Kral (1994) 8,5
- Parazit (2019) 8,5
- Sevginin Gücü (1994) 8,5
- Seppuku (1962) 8,5
- Olağan Şüpheliler (1995) 8,5
- Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7
- Yıldız Savaşları: İmparator (1980)8,7
- Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) 8,6
- Yedi (1995) 8,6
- Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6
- Tanrı Kent (2002) 8,6
- Şahane Hayat (1946) 8,6
- Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018) 8,4
- Joker (2019) 8,4
- Garip Doktor (1964) 8,4
- Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018) 8,3
- İhtiyar Delikanlı (2003) 8,3
- Prenses Mononoke (1997) 8,3
- Hamilton (2020) 8,3
- Bir Zamanlar Amerika (1984) 8,3
- Senin Adın (2016) 8,3
- Kara Şövalye Yükseliyor (2012) 8,3
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