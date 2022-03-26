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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Müslüm Gürses ve Bergen’in ardından Cem Karaca'nın hayatı da beyaz perdeye taşınıyor

Müslüm Gürses ve Bergen’in ardından Cem Karaca'nın hayatı da beyaz perdeye taşınıyor

Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

2 Saat Önce
2022-03-26 11:41:01
Müslüm Gürses ve Bergen’in ardından Cem Karaca'nın hayatı da beyaz perdeye taşınıyor

Biyografi filmlerine bir yenisi daha ekleniyor.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın aktardığına göre, Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı film oluyor.

'Müslüm' ve 'Ayla' filmlerine imza atan Mustafa Uslu'nun yapımcılığını yapacağı filmin senaryosunu Timuçin Esen yazıyor. 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'i canlandıran Esen, yapımda aynı zamanda Karaca'yı canlandıracak.

Film hazırlıklarına başlayan Uslu'nun Cem Karaca'nın son eşi İlkim Erkan Karaca ve oğlu Emrah Karaca ile görüşmeler halinde olduğu öğrenildi. .

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