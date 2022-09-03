Murat Yıldırım kaç yaşında, nereli? Murat Yıldırım dizi ve filmleri

Murat Yıldırım bu sezon ‘Teşkilat’ dizisinin başrolünde yer alacak. Kadroya dahil olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Murat Yıldırım, dizinin yeni sezonunda 'Ömer Atmaca' karakterine hayat verecek. Murat Yıldırım kaç yaşında, Murat Yıldırım nereli soruları merak ediliyor. İşte Murat Yıldırım hayatı ve oynadığı diziler…

Murat Yıldırım yeniden ekranlarda yer alacak. Yıldırım, ‘Teşkilat' dizisinin yeni sezonunda başrolde oynayacak. Yıldırım yeniden ekranlarda olunca Murat Yıldırım yaşı araştırılıyor. Peki Murat Yıldırım kaç yaşında? Murat Yıldırım aslen nereli? Murat Yıldırım oynadığı dizi ve filmler neler? İşte detaylar…

Murat Yıldırım kimdir?

Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da dünyaya geldi. Ailesi Kürt ve Arap kökenlidir. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Kız istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı devreye sokmuştur. Cumhurbaşkanı da düğün hediyesi olarak bir Kuran göndermişti.

Yıldırım, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

Murat Yıldırım oynadığı diziler

Ünlü oyuncunun kariyeri boyunca rol aldığı diziler şunlar:

Ramo

Gecenin Kraliçesi

Suskunlar

Asi

Fırtına

Bütün Çocuklarım

Hayat Bilgisi

Patron Kim

Ayrılsak da Beraberiz

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