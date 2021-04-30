Murat Yıldırım'dan örnek davranış: İhtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma öncesi ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi yardımında bulundu.

Bir dönem Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan oyuncu Murat Yıldırım'ın 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıtması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta; aracının bagaj kısmında koliler bulunan Yıldırım'ın yardımları ailelere kendisinin teslim ettiği görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.