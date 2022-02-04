Murat Soner’den ilk yerli araba yarışı filmi ‘Anka’ eleştirisi

Dizi eleştirmeni Murat Soner, youtube kanalında bu defa “Türkiye’nin ilk araba yarışı temalı yerli filmi” eleştirisi yaptı

Dizi eleştirileriyle en çok izlenen youtube kanallarından birine sahip olan Murat Soner, son paylaştığı videosunda "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizinin fenomen karakteri İlyas Çakırbeyli'nin başrolde oynadığı haftanın yeni yerli filmlerinden “Anka” hakkındaki eleştirilerini dile getirdi.

Filmin aynı zamanda senaristi de olan Ozan Akbaba'nın filmdeki ilk yarışta kazandığı paranın sadece yaktığı benzinin parası kadar –sadece 200 TL- olduğunu hatırlatan Soner, ancak daha sonraki yarışlarda çok daha fazlasını kazandığını belirtiyor.

Filmdeki rol arkadaşı ve sevdiği kızı viyadükte çekirdek yemeğe götüren baş karakterin (Akbaba) tercihinin tuhaflığına dikkat çeken Soner, karakterin illegal yarışlara katılana kadar yaşadığı drama parmak basarken, Yeşilçam sinemasının araba sahneli filmleriyle karşılaştırma yapmayı da ihmal etmiyor.

“Kot şort sevdası”

Soner, sinemalarda bugüne kadar oynamış tüm araba yarışı filmlerinde rol alan kızların daima “kot şort” ile öne çıktığını, bu filmde de kot şortun “vazgeçilmez biçimde” yer aldığına vurgu yaparken şunu ilave ediyor: “İşte size hakiki ve yerli bir yarış filmi”…

Filmde daha önce hiçbir yerli filmde denenmemiş araba sahnelerinin Türkiye'de ilk kez bir sinema filminde görüldüğünü belirten Soner, projeye dair Ozan Akbaba'yı tebrik ederken filmin ilk yarısının çok durağan geçtiğini ancak filmin ikinci yarısından sonra hareketlendiğini izleyecek olanlara hatırlatıyor.

Film hakkında

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren oyuncu Ozan Akbaba'nın senaryosunu yazdığı "Anka", çocukluğunda ailesini bir trafik kazasında kaybeden Murat'ın, yıllar süren bu travmasıyla mücadele ederken bir yandan da araba yarışlarında nasıl şöhret bulduğunu anlatıyor.

Filmin yapımcılığını Müşvik Guluzade'nin üstlendi, yönetmen koltuğunda ise "Filinta" ve "Halka" dizilerinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir oturuyor.

Ozan Akbaba, Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Deniz Işın ve Uğur Uzunel başrolleri paylaşan isimler. Yarış sahnelerinde ise aksiyon yönetmeni Marc Schölermann ile birlikte çalışıldı. .