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Mükemmel Eşleşme final bölümünü izle | TRT 1 Mükemmel Eşleşme 13. bölüm full izle

Mükemmel Eşleşme final bölümünü izle | Sevilen dizi reyting kurbanı oldu. Mükemmel Eşleşme dizisi yeterli reytinge ulaşamadığı için final kararı aldı. Peki ama son bölümde neler oldu? İşte merak edilen tüm detaylar TRT 1 Mükemmel Eşleşme 13. bölüm full izle linkinde.

3 Saat Önce
2022-10-13 09:25:50
Mükemmel Eşleşme final bölümünü izle | TRT 1 Mükemmel Eşleşme 13. bölüm full izle

Mükemmel Eşleşme final bölümünü izle | Sevilen dizi reyting kurbanı oldu. Mükemmel Eşleşme dizisi yeterli reytinge ulaşamadığı için final kararı aldı. Peki ama son bölümde neler oldu? İşte merak edilen tüm detaylar TRT 1 Mükemmel Eşleşme 13. bölüm full izle linkinde.

Mükemmel Eşleşme final bölümünü izle

TRT 1 ekranlarına veda eden Mükemmel Eşleşme dizisinin final bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Mükemmel Eşleşme neden final yaptı?

Dizi reytinglerinin düştüğü gerekçesiyle yayın hayatına son verdi. Aile dizisi olarak görülen ve çok sevilen dizinin 13. bölümü son bölümü oldu.

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Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterler

Mükemmel Eşleşme dizisinin kadrosu çok sevildi.

  • Ahmet Kayakesen - Kerem
  • Gizem Sevim - Pınar
  • Asuman Dabak - Firuze
  • Volkan Severcan - Necati
  • Eylül Öztürk - Irmak
  • Ayşen Sezerel - Sevinç
  • Ayhan Taş - Cevat
  • Ayşegül Günay - Fadime
  • Cem Zeynel Kılıç - Ahmet
  • Goncagül Sunar - Meral
  • Damla Alibeşe - Mevsim
  • Ebru Şam - Ece
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