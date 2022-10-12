Mükemmel Eşleşme bitti mi? Mükemmel Eşleşme neden yok? Mükemmel Eşleşme final mi yaptı? soruları TRT1'de yayınlanan Mükemmel Eşleşme adlı diziyi izleyenler tarafından sıkça soruluyor. TRT'nin yaz dizisinin 13. bölümü ile ekranlara geleceği ve final yapacağı iddia edildi.

TRT1'de yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisi ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Dizini final yapıp ekranlara vede edeceği konuşuluyor. Diziyi yakından takip edenler de yaşanan gelişmelerden sonra Mükemmel Eşleşme bitti mi? Mükemmel Eşleşme neden yok? Mükemmel Eşleşme final mi yaptı? sorularına yanıt arıyor. İşre Mükemmel Eşleşme dizisine dair detaylar...

Mükemmel Eşleşme bitti mi?

Mükemmel Eşleşme adlı dizinni final yaparak ekranlara veda edeceği iddia edildi. Telvizyon ve dizi dünyasında konuşulan iddiaya göre dizi reytinglerin düşük olması nedeniyle yayından kaldırılacak. Dizi daha önce Cumartesi günleri yayınanıyordu. Mükemmel Eşleşme'nin yayın günü 7. bölümden sonra Çarşamba'ya alınmıştı. Ancak bu da dizinin reytinglere kurban gitmesini engelleyemedi. Dizinin finali 12 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak.

Mükemmel Eşleşme final mi yaptı?

İlk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan Mükemmel Eşleşme 13. bölümüyle 12 Ekim'de TRT1'de yayınlanacak. Dizinin 13. bölüm ile final yapacak. Mükemmel Eşleşme dizisini izleyenler ise dizinin bitmesine üzüldü. Dizi düşük reytingler nedeniyle final yapacak.

Mükemmel Eşleşme hakkında

Mükemmel Eşleşme dizisi MinT Motion Pictures yapımı aile ve romatik komedi dizisidir. Yönetmen koltuğunda Emre Kavuk'un oturduğu ve senaryosunu ise Birol Güven'in kaleme aldığı dizinin başrollerinde Ahmet Kayakesen ve Gizem Sevim yer almaktadır. Dizi, 12 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan 13. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.

Mükemmel Eşleşme oyuncuları kimler?

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim

Ebru Şam - Ece