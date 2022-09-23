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Muhteşem Yüzyıl Dizisi Konusu Nedir? Muhteşem Yüzyıl Dizisi Oyuncu Kadrosu

2011 Yılında milyonları ekrana kilitleyen Muhteşem Yüzyıl dizisi, Tims Productions tarafından yapımcılığı üstlenilen, ilk olarak Show TV'de daha sonra Star TV'de yayınlanan Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisidir. Bu dizide daha çok Osmanlı İmparatorluğu padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın ve nikâhlı eşi Hürrem Sultan'ın hayatı, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulanmış. Muhteşem Yüzyıl dizisi konusu ne? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Muhteşem Yüzyıl oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

33 Dakika Önce
2022-09-23 12:48:49
Muhteşem Yüzyıl Dizisi Konusu Nedir? Muhteşem Yüzyıl Dizisi Oyuncu Kadrosu

Muhteşem Yüzyıl Dizisi Konusu

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Muhteşem Yüzyıl dizisi konusu; Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı İmparatorluğu tarihine damga vuran Hürrem Sultanı konu edinir. Dizide henüz şehzade olan Süleyman'ın, babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine tahta geçmesi ve bu zamanlarda saray haremine cariye olarak getirilen Hürrem Sultan ile birbirlerine âşık olması ile başlar. Dizide saraya cariye olarak giren Hürrem Sultan'ın intikam için başladığı iktidar oyununa, Valide Sultan, Pargalı İbrahim Paşa ve Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan en büyük engel olmaktadır. Bununla birlikte aşkı ile devleti arasında kalan Kanuni Sultan Süleyman ve oğulları için iktidar mücadelesine giren Hürrem Sultanın hayatı konu edinen sürükleyici bir dizidir.

Muhteşem Yüzyıl Dizisi Oyuncu Kadrosu

Rol

Oyuncu

Kanuni Sultan Süleyman

Halit Ergenç

Hürrem Sultan

Meryem Uzerli/Vahide Perçin

Mahidevran Sultan

Nur Fettahoğlu

Şehzade Mustafa

Mehmet Günsür

Ayşe Hafsa Sultan

Nebahat Çehre

Hatice Sultan

Selma Ergeç

Pargalı İbrahim Paşa

Okan Yalabık

Gülfem Hatun

Selen Öztürk

Gül Ağa

Engin Günaydın

Mercan Ağa

Saygın Soysal

Nigar Kalfa

Filiz Ahmet

Matrakçı Nasuh Efendi

Fatih Al

Mimar Sinan

Gürkan Uygun

Monica Teresse

Bergüzar Korel

Şehzade Mehmed

Gürbey İleri

Mihrimah Sultan

Pelin Karahan

Şehzade Selim

Engin Öztürk

Şehzade Bayezid

Aras Bulut İynemli

Malkoçoğlu Yahyapaşazade Bali Bey

Burak Özçivit

Rüstem Paşa

Ozan Güven

Şah Sultan

Deniz Çakır

Nurbanu Sultan

Merve Boluğur

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