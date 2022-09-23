Muhteşem Yüzyıl Dizisi Konusu Nedir? Muhteşem Yüzyıl Dizisi Oyuncu Kadrosu
2011 Yılında milyonları ekrana kilitleyen Muhteşem Yüzyıl dizisi, Tims Productions tarafından yapımcılığı üstlenilen, ilk olarak Show TV'de daha sonra Star TV'de yayınlanan Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisidir. Bu dizide daha çok Osmanlı İmparatorluğu padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın ve nikâhlı eşi Hürrem Sultan'ın hayatı, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulanmış. Muhteşem Yüzyıl dizisi konusu ne? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Muhteşem Yüzyıl oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-23 12:48:49
Muhteşem Yüzyıl Dizisi Konusu
Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Muhteşem Yüzyıl dizisi konusu; Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı İmparatorluğu tarihine damga vuran Hürrem Sultanı konu edinir. Dizide henüz şehzade olan Süleyman'ın, babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine tahta geçmesi ve bu zamanlarda saray haremine cariye olarak getirilen Hürrem Sultan ile birbirlerine âşık olması ile başlar. Dizide saraya cariye olarak giren Hürrem Sultan'ın intikam için başladığı iktidar oyununa, Valide Sultan, Pargalı İbrahim Paşa ve Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan en büyük engel olmaktadır. Bununla birlikte aşkı ile devleti arasında kalan Kanuni Sultan Süleyman ve oğulları için iktidar mücadelesine giren Hürrem Sultanın hayatı konu edinen sürükleyici bir dizidir.
Muhteşem Yüzyıl Dizisi Oyuncu Kadrosu
|
Rol
|
Oyuncu
|
|
Kanuni Sultan Süleyman
|
Halit Ergenç
|
|
Hürrem Sultan
|
Meryem Uzerli/Vahide Perçin
|
|
Mahidevran Sultan
|
Nur Fettahoğlu
|
|
Şehzade Mustafa
|
Mehmet Günsür
|
|
Ayşe Hafsa Sultan
|
Nebahat Çehre
|
|
Hatice Sultan
|
Selma Ergeç
|
|
Pargalı İbrahim Paşa
|
Okan Yalabık
|
|
Gülfem Hatun
|
Selen Öztürk
|
|
Gül Ağa
|
Engin Günaydın
|
|
Mercan Ağa
|
Saygın Soysal
|
|
Nigar Kalfa
|
Filiz Ahmet
|
|
Matrakçı Nasuh Efendi
|
Fatih Al
|
|
Mimar Sinan
|
Gürkan Uygun
|
|
Monica Teresse
|
Bergüzar Korel
|
|
Şehzade Mehmed
|
Gürbey İleri
|
|
Mihrimah Sultan
|
Pelin Karahan
|
|
Şehzade Selim
|
Engin Öztürk
|
|
Şehzade Bayezid
|
Aras Bulut İynemli
|
|
Malkoçoğlu Yahyapaşazade Bali Bey
|
Burak Özçivit
|
|
Rüstem Paşa
|
Ozan Güven
|
|
Şah Sultan
|
Deniz Çakır
|
|
Nurbanu Sultan
|
Merve Boluğur
|
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