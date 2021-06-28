Mucize doktor'un Ali vefası Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu hayatları birleştirdi

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez, nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile birlikte dizi finalindeki rol icabı evlendiği yerde birbirlerine evet dedi. İşte nikahtan ilk kareler... Ece Çemşioğlu kimdir? İşte detaylar...

Mucize Doktor'un sevilen karakterlerinden Ali Vefa'yı canlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu hayatlarını birleştirdi. Geçen yıl nişanlanan çift dizinin finalinde Ali Vefa'nın senaryo gereği evlediği yerde birbirlerine evet dedi. Genç çift kameralar önüne geçerek heyecanlarını dile getirdi. Çok mutlu olduklarını ifade eden Taner Ölmez, "Dostlarımız, arkadaşlarımızdan kemik bir kadro ile birlikteyiz. Güzel olacak. Geleneklere çok bağlı kaldık. Geleneklere çok bağlı kaldık. Ne varsa yaptık. Çok güzel olmuş, çok yakıştı. Keyfimiz yerinde" dedi.

Ece Çeşmioğlu'da heyecanın dile getiren konuşmasında, "Taner'in heyecanını paylaşıyorum. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz ve beklediğimiz bir günü. Pandemi nedeniyle beklemek zorunda kaldık. Çok şükür şu an buradayız. Her şey çok güzel gidiyor, inşallah böyle de devam eder" diye konuştu.

ECE ÇEMŞİOĞLU KİMDİR?

26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun Çemşioğlu, oyunculuk kariyerindeki ilk dizisine 2002 yılında 'Çoçuklar Duymasın'da başladı. 2005 yılında "Gümüş" adlı dizide Hilal karakterini canlandırdı. 2006 yılında "İki Aile" dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.