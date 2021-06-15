Mucize 2 Filmi Konusu Nedir? Mucize 2 Full İzle Tek Parça

Mucize filmi ilk vizyona girdiği tarihten itibaren izleyicilerin hafızasına kazındı. Milyonlarca izleyicisi tarafından beğenilen bu filmin ikincisi de vizyona girdi.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı, geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Mucize 2 Aşk filminin konusu merak edilmekte. Bu filmin başrollerinde ise; Mert Turak, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar rol almakta. Sizler için filim hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Mucize 2 Filmi Konusu nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Mucize 2 Filmi Oyuncu Kadrosu işte tüm detaylar…

Mucize 2 Filmi Konusu

Mucize 2 Aşk, 2015 yapımı Mucize filminin devamı olarak izleyici ile buluştu. Bu

film izleyicisini, 1960'lı yıllara götürmekte. Bu filmin başrolüne ise Mert Turak ile Talat Bulut yer almakta. Mucize Aşk filmi, Doğu'da yaşayan engelli bir genç olan Aziz'in sevgiyi keşfetmesi konu edinmekte. Aziz ve Mızgin, görücü usulüyle evlendirilirler. Böylece ikili birlikte verdikleri yaşam mücadelesi anlatılmakta.

Mucize 2 Filmi Oyuncu Kadrosu

Mert Turak. Rolü: Aziz

Oyuncu Mert Turak, 1980 İzmir doğumlu. Turak;baba tarafından aslen Malatyalı, annesi Makedonya asıllıdır. Turak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonrasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi''nde ileri oyunculuk dalında Yüksek Lisans yaptı. Turak; Yılan Hikayesi, Gece Martıları, Maki, Komiser Nevzat, Babalar ve Evlatlar, Beni Böyle Sev dizilerinde rol alan Mert Turak asıl ününü Mucize filmiyle yakalamıştır.

Biran Damla Yılmaz. Rolü: Mizgin

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Genç oyuncu Biran Damla Yılmaz; Beyaz Yalan, Çılgın Dershane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Günümüzde de FOX TV'de yayınlanan Baraj dizisinde başrolünde izleyici ile buluştu.

Nazmi Kırık. Rolü: Şemsettin

Dizi ve sinema oyuncu Nazmi Kırık 1976 yılında Diyarbakır'da doğdu. Kırık, eğitimi sırasında Mezopotamya Kültür Merkezi Diyarbakır şubesinde tiyatro ve dans çalışmalarına başladı. 1996 yılından itibaren tiyatro ve dans çalışmalarına Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesinde İstanbul'da devam etti. 2003 yılında bir grup arkadaşıyla Seyr-i Mesel Sanat Atölyesi'nin kuruluşunda yer aldı. 1999'da rol aldığı Güneşe Yolculuk filmiyle izleyiciyi kendine hayran bıraktı.

Fikret Kuşkan. Rolü: Mahir

Fikret Kuşkan Kimdir?Mehmet Fikret Kuşkan, 22 Nisan 1965'te İstanbul'da doğdu. Kuşkan; sinema ve dizi hayatına "Babam ve Oğlum", "Anlat İstanbul", "Mustafa Hakkında Her şey" başta olmak üzere 38 filmde yer aldı. Bununla birlikte, Türk Sineması'nın en yetenekli oyuncularından biri olarak yer almakta.

Erdal Özyağcılar. Rolü: Bahattin

Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik'te dünyaya geldi. Özyağcılar, Bursa Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfından ayrılıp İstanbul Belediye Konservatuarında yer aldı. Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı. İlk olarak 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Daha sonra; Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi birçok dizi ve filmler ile gönüllere taht kurdu.

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