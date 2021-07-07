Mucize 2: Aşk filminin konusu nedir? Mucize 2: Aşk filmini full izle tek parça

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı ve milyonlarca kişi tarafından severek izlenen Mucize filminin devam filmi olan Mucize 2: Aşk birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Peki Mucize 2: Aşk filminin oyuncuları kimlerdir? Mucize 2: Aşk filmin konusu nedir?

Mahsun Kırmızıgül'ün eşsiz yönetmenlik deneyimi ve senaryo yazarlığı ile ortaya çıkan ve Mucize filminin devam filmi olan Mucize 2: Aşk'ın konusu ve oyuncuları birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Başrollerinde Şenay Gürler, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Mert Turak, Biran Damla Yılmaz gibi ünlü oyuncaların bulunduğu film, senaryosu ile izleyicilere unutulmaz anlar sunuyor. İşte tüm detayları ile Mucize 2: Aşk filmi…

Seslendirdiği müziklerle gönüllerimize taht kuran başarılı sanatçı Mahsun Kırmızıgül, yönetmenliğini üstlendiği filmlerde de oldukça iyi işler çıkartmaktadır. Yaptığı filmler ile adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, 2015 yılında piyasa çıkardığı Mucize filmi ile birçok kişinin taktirini kazanmıştır. Gişe rekorları kıran filmden sonra devamı filmi niteliğinde çektiği Mucize 2: Aşk filmi de sevenleri tarafından ilgiyle karşılanmıştır.

Mucize 2: Aşk filminin konusu

Mucize 2: Aşk filmi Doğu Anadolu'nun bir köyünde ailesi ile birlikte yaşayan ve engelli olan Aziz ile Aziz'in eşi Mizgin'in arasındaki aşkı ve onların var olma mücadelesini konu ediniyor. Köylerinden göç ederek Batı'da bir kente yerleşen çift, burada da insanların onlara karşı olumsuz tutumları ile yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Bu süreçte Aziz, her şeyden çok sevdiği eşi Mizgin için engellerinden kurtulmak ister. Bu sebeple öğretmen Bahattin'in desteğiyle mücadelesine hız kesmeden devam eder. Bu mücadele esnasında Mizgin'e duyduğu aşk, onun engellerini bir bir aşmasına vesile olmuştur.

Mucize 2: Aşk filminin oyuncu kadrosu

Senaryosu ile göz dolduran Mucize 2: Aşk filmi dev oyuncu kadrosu ile de birçok kişi tarafından oldukça beğenilmektedir. İşte Mucize 2: Aşk'ın oyuncu kadrosu;

Mert Turak (Aziz)

Mert Turak 1980 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açmıştır. Babası Malatyalı annesi ise Makedonya göçmenidir. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan başarılı oyuncu Mert Turak, yüksek lisans öğrenimini de Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. Mucize ve Mucize 2: Aşk filmleri dahil olmak üzere birçok yapımda rol almıştır. İşte Mert Turak'ın rol aldığı dizi ve filmler:

2019 – Mucize 2: Aşk (Aziz) (Sinema Filmi)

2018 – Babamın Ceketi (Ferhat) (Sinema Filmi)

2014 – Mucize (Aziz) (Sinema Filmi)

2014 – Yeşil Deniz (Maggavyer Süleyman) (TV Dizisi)

2013 – Beni Böyle Sev (Nezih) (TV Dizisi)

2012 – Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2011 – Başrolde Aşk (Aytek) (TV Dizisi)

2009 – Hamileyim Hamile (Tarık) (Sinema Filmi)

2007 – Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 – Komiser Nevzat (Çiroz) (TV Dizisi)

2005 – Maki (Ahmet) (TV Dizisi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 – Size Baba Diyebilir Miyim? (TV Dizisi)

2001 – Cesur Kuşku (TV Dizisi)

2000 – Gece Martıları (Kısa Film)

1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Komiser) (TV Dizisi)

Biran Damla Yılmaz (Mizgin)

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Muhteşem Yüzyıl, Beyaz Yalan, Canevim, Kırgın Çiçekler, Baraj gibi dizilerde de rol alan Biran Damla Yılmaz, Mucize 2: Aşk filminde gösterdiği performans ile birçok kişi tarafından takdir edilmiştir.

Erdal Özyağcılar (Bahattin)

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 1948 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Birçok tiyatro oyununda boy gösteren Özyağcılar, Ölüm Tarlası adlı film ile sinema dünyasına adım atmıştır.

Mucize 2: Aşk filminde rol alan diğer oyuncular;

Mucize 2: Aşk filminde Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler de rol alıyor.

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