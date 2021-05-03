Mindhunter 3. sezon ne zaman çıkacak? ABD merkezli online içerik üreticisi Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Mindhunter'ın 3. sezonu merakla bekleniyor. Geride kalan 2 sezonu ile izleyicileri memnun etmeyi başaran Mindhunter'ın yapımcılarından David Fincher dizi hayranlarını üzecek açıklamalarda bulundu. Dizinin 2. sezonunun üzerinden aylar geçmesine rağmen 3. sezona dair herhangi bir gelişme olmadı. Dizinin hayranları Mindhunter yeni sezon çıkış tarihi ne zaman sorusunu internette araştırmaya başladı. Haberimizde 'Mindhunter 3. sezon ne zaman çıkacak' sorusuna yanıt arayacağız...

Mindhunter 3. sezon ne zaman çıkacak? ABD merkezli online içerik üreticisi Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Mindhunter'ın 3. sezonu merakla bekleniyor. Geride kalan 2 sezonu ile izleyicileri memnun etmeyi başaran Mindhunter'ın yapımcılarından David Fincher dizi hayranlarını üzecek açıklamalarda bulundu. Dizinin 2. sezonunun üzerinden aylar geçmesine rağmen 3. sezona dair herhangi bir gelişme olmadı. Dizinin hayranları Mindhunter yeni sezon çıkış tarihi ne zaman sorusunu internette araştırmaya başladı. Haberimizde "Mindhunter 3. sezon ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt arayacağız...

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında olan Mindhunter'ın 3. sezonu hala bekleniyor. Dizi hayranları yapımcılara 3. sezon için baskı yapmaya devam ediyor. Dizi hayranları gelecek olan olumlu bir haberi beklerken dizi yapımcılarından David Fincher'den kötü haber geldi. Peki Mindhunter 3. sezon ne zaman çıkacak? Mindhunter yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu?

Mindhunter 3. sezon ne zaman çıkacak?

Mindhunter yapımcıları arasında yer alan David Fincher yaptığı açıklama ile Mindhunter 3. sezon umutlarını toprağa gömdü. Peki Mindhunter 3. sezon olmayacak mı? Fincher, Mindhunter 3. sezon ne zaman çıkacak? sorusuna şöyle yanıt verdi;

"Devam etmenin bir anlamı var mı bilmiyorum. Pahalı bir dizi. Çok tutkulu takipçileri olmasına rağmen, harcanan bütçeyi bir türlü karşılayamadı. Bir araya ihtiyacım vardı. İkinci sezonu bitirebilmek için bütün kartlarımızı ortaya döktük. Üçüncü sezon için de senaryomuz ve kararlaştırdığımız bir akış yoktu. İtiraf edeyim, iki seneyi daha sürünerek geçirmek istemedim. Umarım bu belirsizlik durumu ve takipçilerin ısrarı benim de tutkumu yeniden arttırır. Bir gün yeniden ziyaret etmeyi isterim. En başta amacımız 2000'lerin başına kadar, seri katil Dennis Rader'ın yakalanmasına kadar devam etmekti."

Bu açıklamadan sonra dizi tutkunlarının Mindhunter 3. sezona dair umutları kalmadı. Ancak Netflix'ten ve dizinin diğer yapımcılarından herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Yani yeni sezona dair pek umut olmasa da her an olumlu haberler de gelebilir. Mindhunter 3. sezona ilişkin gelişmeleri sizlere aktaracağız.

Mindhunter yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu?

Mindhunter yeni seozon çıkış tarihine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Dizinin 3. sezonunun olmayacağı beklentileri de güçlenmeye başladı. Dizi yapımcılarından David Fincher'ın açıklamalarından sonra Mindhunter 3. sezonun gelmeyeceği ihtimalleri güçlendi.

Mindhunter bitti mi?

Fincher, Mindhunter bitti mi? sorusuna da yanıt verdi. Fincher açıklamasında dizi hayranlarını üzdü. Fincher şunları söyledi: “Muhtemelen bitti. Ne yazık ki sahip olduğu izleyici sayısına göre pahalı bir diziydi. 'Mank'ı bitirelim ve sonra nasıl hissettiğimize bir bakalım,' diye düşünüyorduk. Fakat dürüst olmak gerekirse, ikinci sezondan daha ucuza getirip bunu tekrar yapabileceğimizi düşünmüyorum. Ve böyle bir seviyede, kazanılacak dolarlar konusunda daha gerçekçi olmanız gerekiyor.”

Mindhunter konusu

Mindhunter, 13 Ekim 2017 tarihinde Netflix'te başlayan bir Amerikan suç drama internet dizisi. Konusu, Mark Olshaker ve John E. Douglas yazarları tarafından kaleme alınan Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit romanı üzerinedir. Dizinin yapımcılığını birçok kişiyle birlikte David Fincher ve Charlize Theron üstlendi ve 13 Ekim 2017'de Netflix'te ilk sezonu yayınlandı. İlk sezon başlamadan önce dizi, ikinci sezon onayını aldı. Dizideki hikâye 1979 yılında geçmektedir — Federal Soruşturma Bürosu'nda gelişmekte olan kriminal psikoloji ve kriminal profil çıkartmanın erken yıllarında— ve devam etmekte olan davaları çözebilmek için hapishanedeki seri katilleri sorgulayan, Jonathan Groff ile Holt McCallany tarafından canlandırılan iki tane FBI ajanı etrafında dönmektedir.

Mindhunter oyuncuları

Jonathan Groff, Holden Ford rolünde

Holt McCallany, Bill Tench rolünde

Hannah Gross, Deborah 'Debbie' Mitford rolünde,

Anna Torv, Wendy rolünde,

Cotter Smith, Shepard rolünde

Stacey Roca, Nancy Tench rolünde

Joe Tuttle, Özel Ajan Gregg Smith rolünde

Alex Morf, Dedektif Mark Ocasek rolünde

Sonny Valicenti, Dennis Rader rolünde

Cameron Britton, Edmund Kemper rolünde

Happy Anderson, Jerry Brudos rolünde

Jack Erdie, Richard Speck rolünde

Joseph Cross, Benjamin Barnwright rolünde

Marc Kudisch, Roger Wade rolünde

Michael Park, Peter Dean rolünde

George R. Sheffey, John Boylen rolünde

Duke Lafoon, Dedektif Gordon Chambers rolünde

Peter Murnik, Dedektif Roy Carver rolünde

Lena Olin, Annaliese Stilman rolünde

Thomas Francis Murphy, Dedektif McGraw rolünde

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.