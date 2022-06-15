Meryem filmi nerede, ne zaman çekildi? Meryem filmi konusu | Meryem filmi gerçek mi?

Meryem filmi nerede, ne zaman çekildi? Son dönemde gündeme gelen 2013 yapımı Meryem, izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Anadolunun gerçek hikayelerinden biri olan Meryem'in oyuncuları da göz dolduruyor. Peki ama Meryem filmi gerçek mi,gerçek hayattan mı alındı? Meryem filmi konusu ve oyuncuları...

Son dönemde gündeme gelen 2013 yapımı Meryem, izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Anadolunun gerçek hikayelerinden biri olan Meryem'in oyuncuları da göz dolduruyor. Peki ama Meryem filmi gerçek mi,gerçek hayattan mı alındı? Meryem filmi konusu ve oyuncuları...

Meryem filmi nerede, ne zaman çekildi?

Atalay Taşdiken'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini yaptığı Meryem filmi 20 Eylül 2013'te gösterime girdi.

Meryem filmi konusu ne?

Başrollerinde Zeynep Çamcı ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı filmde, "annesi tarafından 'koca evine girdin mi bir daha dönüş yok' mantığıyla yetiştirilen Meryem'in kocasız evliliğinde yakalamaya çalıştığı mutluluğu kendi kendine oynadığı kabullenmişlik oyunu" konu edilmektedir.

Meryem filmi oyuncuları

Zeynep Çamcı - Meryem

İsmail Hacıoğlu - Murat

Mustafa Uzunyılmaz - Süleyman

Zerrin Sümer - Zarife

Mehmet Usta - Mustafa

Meryem filmi ödülleri

Zeynep Çamcı, filmdeki oyunculuğuyla 2013 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. .