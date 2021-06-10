Merkezi İstihbarat filmi hangi kanalda, konusu nedir?

Merkezi İstihbarat filmi bu akşam Show TV’de ekranlara geldi. İnternet kullanıcıları ise filmin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin pek çok arama gerçekleştirdi. Peki Merkezi İstihbarat konusu nedir, oyuncuları kimler?

2016 yılında vizyona giren ABD yapımı aksiyon komedi türündeki Merkezi İstihbarat filmi, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'ın üstlendiği Merkezi İstihbarat filminin başrollerinde Dwayne Johnson ve Kevin Hart yer alıyor.

Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken filmi 10 Haziran Show TV yayın akışında görenler, Merkezi İstihbarat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

Peki Merkezi İstihbarat filmi konusu nedir? İşte Merkezi İstihbarat filmi konusu ve oyuncuları...

MERKEZİ İSTİHBARAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Calvin (Kevin Hart), lisenin en popüler ve başarılı öğrencisidir. Herkesin büyük şeyler beklediği Calvin, 20 yıl sonra umulduğu kadar iyi bir noktaya gelememiş, ancak muhasebeci olabilmiştir. Lisenin dalga geçilen inek öğrencisi Bob Stone (Dwayne Johnson) ise cesur bir CIA ajanı olmuştur.

20 yıl sonra mezunlar buluşması için gelen ve uluslararası dolandırıcılığın peşinde olan Stone, eski dostu Calvin ile birlikte gerçeklerin peşine düşerler.

Büyük rakamların üstesinden gelen muhasebeci neye karıştığını fark ettiğinde ve arkadaşının onu aklına bile gelmeyecek, ölümcül silahlı çatışmaların, aldatmacaların ve casusluğun içine sürüklediğini anladığında artık vazgeçmek için çok geçtir.

Merkezi İstihbarat filmi konusu nedir? Merkezi İstihbarat oyuncu kadrosu.. #1

MERKEZİ İSTİHBARAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson - Robbie Wheirdicht / Bob Stone

Kevin Hart - Calvin "Golden Jet" Joyner

Aaron Paul - Phil Stanton

Amy Ryan - Ajan Pamela "Pam" Harris

Danielle Nicolet - Maggie Johnson-Joyner

Jason Bateman - Trevor Olson

Timothy John Smith - Ajan Nick Green

Melissa McCarthy - Darla McGuckian

Ryan Hansen - Steve

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.