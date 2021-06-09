Merakla beklenen Disney Plus'ın yeni dizisi Loki yayınlandı: Diziseverler tarafından büyük ilgi görüyor

Disney Plus'in yeni dizisi ' Loki ' yayınlandı. İlk incelemelere göre dizinin geri bildirimler oldukça iyi bir düzeyde. Loki ne zaman yayınlanacak? Loki fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Marvel sevilen karakterlerinden Thor'un abisi Loki'nin Disney Plus+ dizisinin, geçtiğimiz saatlerde ilk bölümü yayınlandı. Dizin ilk gösteriminin bitmesinin ardından, Rotten Tomatoes'taki geri bildirim ortalaması %96'a ulaşması yönetmen ve oyuncu kadrosu " biz bu işi yapmışız" dedirtirken. Öteki yandan Metacritic'teki oylamaya göre %73 oranında olması diziseverlerin iki bölmüş durumda.

Marvel sinematik evrenine en fazla etki edecek yapım olması beklenen dizinin, ilk bölümü 51 dakikalık bir süreye sahip. Haftalık olarak yayınlanacak olan bölümlerin sezonluk planlamasının 6.hafta olması bekleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise şimdilik Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw ve Owen Wilson bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.