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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Merakla beklenen ‘Destan’ın afişi yayınlandı!

Merakla beklenen ‘Destan’ın afişi yayınlandı!

atv ekranına yeni bir ‘Destan’ geliyor! Hazırlık süreci bir yıl süren; hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yapımlarından olacak Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ dizisinin afişi yayınlandı.

1 Saat Önce
2021-10-08 00:05:40
Merakla beklenen ‘Destan’ın afişi yayınlandı!

Sezonun en iddialı dizisi yakında atv ekranında başlıyor!

Afişin yayınlanması ile ‘Destan' kısa sürede sosyal medyada Türkiye gündemleri arasına girerken, sosyal medya kullanıcıları afişe beğeni ve yorum yağdırdı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ‘Destan'ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Merakla beklenen ‘Destan'ın afişinde dizinin oyuncuları Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Edip Tepeli, Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç yer aldı.

Destan_Afiş

Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ‘Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdelemiş ve ‘Destan dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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