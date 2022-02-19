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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Merak edilen fragman yayınlandı! Hakim dizisinin ilk bölümünden özel kareler

Merak edilen fragman yayınlandı! Hakim dizisinin ilk bölümünden özel kareler

Emmy ödüllü oyuncu Bryan Cranston'ın başrolünde yer aldığı Your Honor’un Türkiye uyarlaması olan 'Hakim' dizisi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

38 Dakika Önce
2022-02-19 09:25:47
Merak edilen fragman yayınlandı! Hakim dizisinin ilk bölümünden özel kareler

Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan Hakim dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı dizi ATV'de yayınlanacak. Limon Film'in, yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstendiği, uyarlama senaryosunu Yılmaz Şahin üstleniyor.

MERAK EDİLEN FRAGMAN YAYINLANDI

Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in üstlendiği dizinin merak edilen ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.

Hakimi canlandıran Beşikçioğlu'nun "Ne yaptımsa onun için yaptım, evladım için! Onu korumak için… Beni, kim neyle suçlayabilir? Kim nasıl yargılayabilir? Kim ceza verebilir kendi vicdanımdan başka" sözleri ise fragmana damga vurdu. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.

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