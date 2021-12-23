Matrix 4 çıktı mı? The Matrix Resurrections ne zaman vizyona girecek?

Matrix 4 çıktı mı? Matrix serisinin 4. filmi olan The Matrix Resurrections yarın vizyona girecek. Matrix 4 filmi hakkında araştırmalar başladı. Matrix ne zaman vizyona girecek? Türkiye'de Matrix izlenebilecek mi? İşte detaylar...

Matrix 4 çıktı mı? Matrix serisinin 4. filmi olan The Matrix Resurrections yarın vizyona girecek. Matrix 4 filmi hakkında araştırmalar başladı. Matrix ne zaman vizyona girecek? Türkiye'de Matrix izlenebilecek mi? İşte detaylar...

The Matrix Resurrections ne zaman vizyona girecek?

The Matrix Resurrections ülkemizde 24 Aralık Cuma günü vizyona girecek. Meraklılarının dört gözle beklediği filmin 4. serisinde, Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimler yer alıyor.

Matrix 4 ile birlikte 2 film daha vizyonda!

Box Office Türkiye'nin paylaşımlarına göre 24 Aralık Cuma günü toplamda 3 film vizyona giriyor. Aşağıda filmlerin afiş ve isimleri yer alıyor.

1- The Matrix Resurrections

The Matrix Resurrections oyuncuları; Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Jessica Henwick yer alıyor. 2 saat 28 dakika olan Bilim-Kurgu, Aksiyon kategorisindeki film; orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü müjdeliyor.

2 - Dalgalar ve İzler

Dalgalar ve İzler filmi oyuncuları; Pelin Karahan, Cem Zeynel Kılıç, Meral Çetinkaya, Goncagül Sunar, Hülya Duyar yer alıyor. Emre Kavuk'un yönetmenliğini yaptığı dram filmi bir başlarına hayatta kalma mücadelesi veren Suna ve kızı Funda'nın hikâyesini anlatıyor.

3 - Her Şey Yolunda

Her Şey Yolunda filmi oyuncuları; Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Éric Caravaca yer alıyor. Dram kategorisinde olan filmi François Ozon yönetiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.